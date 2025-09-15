Bulgaria a convocat-o pe ambasadoarea rusă la Sofia în legătură cu dronele rusești care au intrat în spațiul aerian al Poloniei și României

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Ambasadoarea Federației Ruse în Bulgaria, Eleonora Mitrofanova, a fost convocată la Ministerul de Externe de la Sofia pe 15 septembrie, în urma încălcării deliberate a spațiului aerian polonez de către drone rusești pe 10 septembrie, scrie Novinite.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

În cadrul întâlnirii, directorul general pentru afaceri politice al MAE, Gergana Karadjova, a înmânat ambasadorului rus o notă diplomatică scrisă. În aceasta, Bulgaria a condamnat ferm încălcarea spațiului aerian polonez, descriind-o ca un act deliberat, și și-a declarat solidaritatea deplină cu Polonia, atât ca aliat NATO, cât și ca partener al UE.

Ministerul a subliniat că intrarea dronelor rusești în spațiul aerian polonez, împreună cu un incident similar care a implicat teritoriul României pe 13 septembrie, reprezintă o amenințare gravă la adresa siguranței cetățenilor europeni, a stabilității regionale și a păcii internaționale. Potrivit Sofiei, astfel de acțiuni nu sunt cazuri izolate, ci fac parte dintr-o serie de încălcări recurente ale spațiului aerian al membrilor UE și NATO începând din 2022, semnalând mai degrabă o escaladare decât o intenție de dezamorsare a conflictului din partea Moscovei.

Ministerul de Externe a subliniat că încălcarea gravă a spațiului aerian euro-atlantic de către Rusia, împreună cu atacurile sale continue la scară largă împotriva civililor și infrastructurii civile din Ucraina, nu fac decât să întărească hotărârea Bulgariei de a contribui activ la măsurile comune ale NATO și UE. Acestea includ atât consolidarea apărării și securității de-a lungul flancului estic, cât și sprijinirea inițiativelor diplomatice menite să realizeze dezescaladarea și să asigure o pace echitabilă, cuprinzătoare și durabilă, ca răspuns la ceea ce Sofia a descris ca fiind o agresiune militară neprovocată din partea Rusiei.

Ministerul bulgar de Externe a solicitat încă o dată Rusiei să înceteze imediat atacurile asupra Ucrainei și să oprească acțiunile provocatoare împotriva țărilor europene. A îndemnat Moscova să se angajeze în negocieri autentice pentru a pune capăt ostilităților, prezentând acest lucru ca fiind primul pas necesar pentru stabilirea unei păci juste și durabile.