Bugetul Administraţiei Fondului pentru Mediu este de 9,3 miliarde de lei în 2024 / Un miliard de lei merg la programul Rabla Plus

Bugetul Administraţiei Fondului pentru Mediu (AFM) pentru 2024 va fi de 9,3 miliarde de lei, din care un miliarde de lei va merge către Programul „Rabla Plus”, a declarat, miercuri, la finalul şedinţei de Guvern, ministrul Mediului, Apelor şi Pădurilor, Mircea Fechet, transmite Agerpres.

„Prin Hotărâre de Guvern a fost, astăzi, aprobat bugetul Administraţiei Fondului pentru Mediu. Este un buget extrem de ambiţios, de peste 9,3 miliarde cheltuieli bugetare şi peste 14 miliarde credite de angajament. Asta şi pentru că programele pe care le propunem a fi finanţate în anul 2024 sunt unele extrem de ambiţioase. Am să încep, bineînţeles, cu Programul „Casa Verde Panouri Fotovoltaice”, un program foarte aşteptat de către români, care ajută nu doar la calitatea aerului, dar ajută mai ales la facturi mai mici pentru beneficiarii acestui program. Orice familie cu panouri fotovoltaice pe casă are o factură mai mică la curent decât ar fi avut în lipsa acestor investiţii. Un alt lucru la care mă voi referi este legat de „Rabla Plus”, respectiv programul prin care finanţăm autoturisme prietenoase cu mediul, fie că discutăm despre autoturisme electrice sau de autoturisme plug-in hibrid. Avem şi la acest program un buget-record, respectiv un miliard de lei pentru anul 2024″, a spus Fechet.

Oficialul a menţionat şi alte propuneri de programe ce vor fi derulate în cursul acestui an, precum noul program pentru sobe cu o eficienţă mai înaltă, finanţat cu o jumătate de miliard de lei, propunerea de program pentru utilaje agricole – 500 de milioane de lei, „Săptămâna verde în şcoli” – 100 de milioane de lei sau Rangerii juniori, un program nou, prin care copiii să fie duşi în ariile naturale protejate iar statul să suporte o parte din cheltuielile ocazionate de aceste activităţi.

Potrivit sursei citate, în ceea ce priveşte Programul „Casa Verde Fotovoltaice 2023”, dosarele rămase vor fi validate în cel mult 24 de ore de la publicarea Hotărârii de Guvern în Monitorul Oficial.

„Un lucru extrem de important pe care doresc să-l anunţ se referă la Programul „Casa Verde Panouri Fotovoltaice 2023″, programul de anul trecut care a fost blocat ca urmare a hotărârii unei instanţe de judecată, mai exact Curtea de Apel Oradea, şi care a fost deblocat după o mediere făcută la Ministerul Mediului cu firma care a dat în judecată AFM-ul, cu reprezentanţii AFM şi în urma căruia am reuşit până acum să validăm câte o doisprezecime din numărul beneficiarilor. Astăzi, pot să anunţ cu bucurie că în 24 de ore de la data publicării în Monitorul Oficial a Hotărârii de Guvern privind bugetul AFM, vom valida toate dosarele rămase. Avem până acum peste 65.000 de beneficiari care au ales deja instalatorul. Îi aşteptăm şi pe ceilalţi până la 90.000 câţi au aplicat. Au un termen de maximum 90 de zile, din care au trecut aproximativ 30 şi, sperăm noi ca în cursul zilei de vineri, dacă Monitorul Oficial va reuşi publicarea în timp util a Hotărârii de Guvern sau luni, cel târziu, să avem întreaga listă a beneficiarilor care aşteaptă de atât de mult timp. Totodată, vreau să anunţ că nu vom pierde timpul. Imediat ce vom aproba această listă şi imediat ce toţi beneficiarii aferenţi din programul anului 2023 vor fi validaţi, vom deschide o nouă sesiune, pentru că fiecare zi câştigată e o zi în care românii ar putea plăti facturi mai mici la curentul electric sau la alte utilităţi, în conformitate cu bugetul deja aprobată”, a afirmat Mircea Fechet.

Ministrul Mediului a precizat, totodată, că proprietarii privaţi de păduri aflate în arii naturale protejate vor primi compensaţii printr-o schemă de ajutor de stat.

„O altă Hotărâre de Guvern care a fost adoptată de către Guvern, astăzi, se referă la compensaţiile privind contravaloarea produselor pe care proprietarii nu le recoltează. Este vorba despre proprietarii privaţi de pădure în ariile naturale protejate sau din alte zone cu astfel de protecţie. Am aprobat o schemă de ajutor de stat în valoare de aproape un miliard de lei pentru perioada 2024-2027 şi vom compensa toţi aceşti proprietari acolo unde nu au dreptul sau unde au anumite interdicţii în a-şi exploata propria pădure. Vom plăti 745 lei pentru fiecare hectar şi pentru fiecare an, în cazul protecţiei T1, iar pentru protecţia T2, care e mai puţin strictă, vom plăti 365 lei în fiecare an pentru fiecare hectar de pădure”, a subliniat Fechet.

Şeful de la Mediu a susţinut că bugetul alocat pentru sesiunea din acest an a acestui program este de aproximativ 191 de milioane de lei, iar numărul de beneficiari ce vor fi plătiţi ca urmare a acestor compensaţii este de circa 1.300.