Bugetul pe 2026 ar putea fi făcut printr-o aplicație electronică / Proiecția bugetară trebuie gândită pe mai mulți ani, susține ministrul Finanțelor

Construcţia bugetului pe anul viitor ar putea să treacă de la formula pe hârtie la o aplicaţie electronică, care este proiectată încă din 2021 și care ar putea fi gata în septembrie, a declarat, miercuri seara, ministrul Finanţelor, Alexandru Nazare.

„Vrem să construim bugetul anului viitor, să trecem din formula de buget pe hârtie într-o formulă care să fie de aplicaţie electronică, pentru că această aplicaţie am proiectat-o încă din 2021. Este finanţată, începută în 2021 şi acum sper să se termine în timp util, adică în septembrie, astfel încât bugetul anului 2026 să fie introdus în această aplicaţie. De ce am proiectat-o şi de ce am insistat foarte mult în 2021? Pentru că un rulaj pe o formulă de buget dura cam două zile. Dacă schimbai ceva şi voiai să vezi iar bugetul integral cu câteva schimbări, trebuia să aştepţi o zi sau două. Ceea ce mi se pare inacceptabil când discutăm de posibilităţile tehnice pe care le avem astăzi”, a spus Nazare.

Acesta şi-a exprimat speranţa că în această aplicaţie toţi ordonatorii îşi vor putea introduce datele, va fi mult mai uşor de rulat şi în ea va putea fi introdusă prioritizarea pe investiţii.

„Prioritizarea pe investiţii, pentru că trebuie să începem să proiectăm bugetele pe mai mulţi ani, multianual, să nu ne mai gândim doar la bugetul acestui an. În momentul în care avem o perspectivă de trei ani, presiunea bugetară şi presiunea ordonatorilor în general va fi mai mică, pentru că nu vor împinge să aibă resursă sau finanţare neapărat în anul curent, atâta timp cât au o certitudine că vor fi bani şi în 2026 şi alocarea şi în 2027. Adică un buget corect construit. Cred că acesta este răspunsul pe care românii îl aşteaptă şi se va reflecta, bineînţeles, şi în execuţie”, a explicat ministrul Finanţelor la Antena3.