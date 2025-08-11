G4Media.ro
Republica Moldova steag stema
Foto: Guvern

BREAKING Serviciul de Securitate Cibernetică al R.Moldova anunță producerea unui „incident de securitate cibernetică organizat de un actor străin asupra infrastructurii guvernamentale” / Angajați ai instituției, suspectați de „complicitate la tentativele de sabotare și atac”

Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC) al Republicii Moldova a anunțat, luni, producerea unui „incident de securitate cibernetică organizat de un actor străin asupra infrastructurii guvernamentale”. Potrivit sursei citate, angajați ai instituției sunt suspectați de „complicitate la tentativele de sabotare și atac”.

„Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC), de comun cu autoritățile naționale cu competențe în domeniu, a inițiat o investigație a unui incident de securitate cibernetică organizat de un actor străin asupra infrastructurii guvernamentale.

În cadrul investigației, STISC va iniția o anchetă de serviciu în privința unor angajați, ale căror acțiuni sunt acum examinate în legătură cu suspiciuni de complicitate la tentativele de sabotare și atac asupra infrastructurii cibernetice. Pe perioada investigației, persoanele vor fi suspendate din funcție”, se arată în comunicatul Serviciului.

„Guvernul Republicii Moldova va proteja securitatea cibernetică și va acționa în continuare pentru prevenirea unor potențiale atacuri cibernetice asupra infrastructurii statului”, subliniază sursa citată.

