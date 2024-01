BREAKING Ron DeSantis își suspendă candidatura la prezidențiale și îl susține pe Trump: „El are sprijinul meu”

Guvernatorul republican Ron DeSantis își suspendă campania pentru președinția SUA, afirmând că nu există o „cale clară spre victorie”, transmite BBC.

NBC News notează că guvernatorul Floridei, Ron DeSantis, văzut cândva ca cel mai mare adversar al lui Donald Trump în alegerile primare republicane pentru președinție, și-a suspendat duminică cursa și l-a susținut pe fostul președinte.

Mișcarea vine cu două zile înainte de alegerile primare din New Hampshire.

DeSantis a făcut anunțul într-un videoclip pe X.

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts.”

