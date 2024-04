BREAKING Un bărbat și-a dat foc în fața tribunalului în care are loc procesul lui Trump

Un bărbat și-a dat foc în fața tribunalului unde se desfășoară procesul Trump, au confirmat pentru CNN două surse din cadrul forțelor de ordine.

Bărbatul a intrat în parcul de vizavi de tribunal, aruncând fluturași în aer, a declarat pentru CNN un oficial de rang înalt din cadrul forțelor de ordine. Apoi a scos ceva dintr-un rucsac – nu a fost imediat clar ce obiect era – și și-a dat foc, a spus oficialul.

Anchetatorii analizează fluturașii pe care bărbatul necunoscut i-a aruncat în aer, a declarat un alt oficial de rang înalt din cadrul forțelor de ordine.

Cel puțin o persoană a folosit un extinctor pentru a încerca să stingă focul, iar un medic din serviciile de urgență s-a grăbit să ajungă la bărbat și a încercat să îi acorde ajutor.

Fostul președinte american se pregătea să părăsească tribunalul înainte ca bărbatul să-și dea foc într-o zonă rezervată pentru manifestanții pro și anti-Trump.

