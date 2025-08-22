Turcia anunță demararea construcţiei unei linii feroviare care va face legătura cu Baku, via Armenia

Turcia a inaugurat vineri lucrările la o nouă linie de cale ferată care va lega reţeaua feroviară turcă cu enclava azeră Nahicevan, de unde va traversa aşa-numitul coridor Zangezur, teritoriu armean, pentru a ajunge în capitala azeră Baku, la Marea Caspică, informează EFE, conform Agerpres.

Linia de cale ferată va pleca din oraşul Kars, din extremitatea estică a Turciei, aproape de frontiera cu Armenia, şi va trece prin capitala provinciei Igdir, în sud-est, până în teritoriul azer, în punctul de frontieră Dilucu, un traseu de 224 km, a explicat ministrul turc al infrastructurilor, Abdulkadir Uraloglu.

Proiectul ‘este unul din paşii cei mai concreţi pentru a aduce la realitate coridorul Zangezur şi va marca nu doar viitorul Turciei, ci şi întregul Caucaz de Sud şi Eurasia’, a declarat ministrul cu ocazia unei ceremonii la Igdir, unde excavatoarele au început să lucreze.

Linia de cale ferată, care va avea o capacitate de transport de 5,5 milioane de călători şi 15 milioane de tone de mărfuri anual, va trece prin cinci tuneluri, trei viaducte şi zece poduri, şi va fi un ‘miracol ingineresc’, a declarat Uraloglu pentru agenţia turcă Anadolu.

Proiectul va fi finalizat în 4-5 ani şi va costa 2,4 miliarde de euro, investiţie pentru care Ankara a obţinut deja credite internaţionale, a mai precizat ministrul.

La Nahicevan există deja o linie ferată lungă de 150 km, care va trebui reparată, iar alţi 20 km vor fi adăugaţi pentru realizarea conexiunii cu frontiera armeană, lucrare de care se va ocupa Azerbaidjanul, a explicat el.

Coridorul Zangezur face parte din acordul de pace preliminar semnat în urmă cu două săptămâni la Washington de preşedintele armean Nikol Paşinian şi de cel azer, Ilham Aliev, sub auspiciile preşedintelui american Donald Trump, şi ar urma să permită o comunicare fluidă între Azerbaidjan şi enclava Nahicevan, deşi nu au fost precizate detalii concrete.

Ankara acordă o mare importanţă coridorului, care, potrivit lui Uraloglu, ‘va întări cooperarea economică dintre Turcia, Azerbaidjan şi Armenia, va consolida pacea regională şi va lansa o epocă de aur pentru comerţul global’.

După finalizare, linia feroviară va permite o nouă conexiune directă şi mai rapidă între China şi Europa, a subliniat ministrul turc.