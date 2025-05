BREAKING George Simion și-a anunțat victoria și în engleză, pe X: Candidatul extremist revendică ”o mare diferență”, deși rezultatele parțiale îl dau câștigător pe Nicușor Dan

George Simion a făcut declarații, după anunțarea primului exit-poll la ora 21:00, valabil pentru ora 19:00. Candidatul extremist al AUR revendică o ”victorie clară”, în timp ce exit-pollurile de la 21:00 arată o diferență de 10% în favoarea lui Nicușor Dan. Simion a ținut și un scurt discurs în limba engleză. La jumătate de oră de la discursul în fața susținătorilor de la Parlament, Simion a postat pe Facebook un nou mesaj în care a revendicat din nou victoria, de data asta cu ”o mare diferență”.

UPDATE 22:07 Simion și-a anunțat victoria și pe X, în limba engleză, anunțând că este ”noul președinte”:

I am the New President of 🇹🇩

— 🇷🇴 George Simion 🇲🇩 (@georgesimion) May 18, 2025