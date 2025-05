BREAKING George Simion anunță că va cere CCR anularea alegerilor / Liderul AUR acuză guvernele R.Moldova și Franței de implicare în alegerile din România și cere audierea fondatorului Telegram / Pavel Durov: Sunt gata să vin să depun mărturie

Candidatul extremist George Simion a anunțat, marți, într-un mesaj video transmis pe Facebook, că va cere Curții Constituționale anularea alegerilor prezidențiale. Liderul AUR a acuzat guvernele R.Moldova și Franței de implicare în alegerile din România și cere audierea fondatorului Telegram. Miliardarul rus Pavel Durov a anunțat că este dispus să vină să depună mărturie.

I’m ready to come and testify if it helps Romanian democracy. https://t.co/lEq16uKg8b

— Pavel Durov (@durov) May 20, 2025