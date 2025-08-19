G4Media.ro
sursa foto: Facebook / FRNPM

Daria Silişteanu şi Aissia Prisecariu, calificate în finala probei de 100 m spate de la Campionatul Mondial de înot pentru juniori

Sportz19 Aug

Sportivele Daria Silişteanu şi Aissia Prisecariu s-au calificat, marţi seară, în finala probei de 100 m spate, la CM de Înot de la Otopeni, transmite News.ro.

Daria a terminat cele două lungimi de bazin cu al doilea timp din semifinale – 1:00.31 min., iar Aissia a încheiat cursa cu timpul de 1:00.50 min.
Finala va avea loc miercuri seară, de la ora 19:06.

