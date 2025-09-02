BREAKING Galați, Argeș, Sălaj, Prahova și Mehedinți – județele cu cele mai multe concedieri în primării cerute de premierul Ilie Bolojan / Bihor, Tulcea, Bacău, Vaslui și București – cel mai puțin afectate / Vezi situația pe localități

Primăriile și consiliul județean din Galați ar urma să concedieze 522 de funcționari dacă propunerea premierului Ilie Bolojan de reformă a administrației locale va fi adoptată, după cum arată o analiză publicată de guvern. Localitățile din județul Galați au cel mai mare număr de angajați considerat excedentar prin raportare la standardul propus de guvern și ar urma să concedieze 17% din acești angajați.

În clasamentul județelor care ar obligate să facă concedieri urmează Argeș (scădere cu 16% a numărului de funcționari din primării și consiliul județean), Sălaj (minus 16%), Prahova (minus 15%)și Mehedinți (minus 15%).

Simularea prezentată de guvern vizează o reducere cu 10% a totalului de posturi ocupate la nivelul întregii țări în primării și consilii județene. Atenție, nu sunt incluse în calcul posturile de la companiile municipale, ci strict angajații din primării și consilii județene.

Vezi aici, la butonul ”Descarcă simularea la nivel de UAT” situația defalcată pe localități – câte concedieri ar trebui să facă fiecare primărie de oraș sau comună

În ceea ce privește județele cel mai puțin afectate de concedierile propuse de Ilie Bolojan, clasamentul e condus de Bihor (scădere de doar 2%), Tulcea (scădere de 4%), Bacău și Vaslui (scădere de doar 5%)și București (minus 8%).

Premierul Ilie Bolojan a cerut duminică în coaliție o reducere cu minimum 10% a posturilor ocupate efectiv în administrația locală, un număr care acum se ridică la 129.000 de angajați. El a explicat marți într-o conferință de presă că propunerea inițială venită de la Ministerul Dezvoltării era ”un fake” pentru că ar fi dus doar la desființarea unor posturi vacante, neocupate.

”Eu nu pot să girez ca premier așa ceva”, a spus Bolojan.

Premierul a explicat că e nevoie de această reformă pentru a eficientiza cheltuielile statului.

”Pachetul 2 nu e întreg fără reforma administrației și nu mi se pare normal să luăm bani de la cetățeni și să îi punem într-o gaură neagră”, a spus el marți în conferința de presă susținută după ce PSD și UDMR au refuzat să susțină reforma administrației.

Bolojan a lăsat de înțeles că nu va continua în funcția de premier fără această reformă a administrației locale: ”dacă nu se respectă înțelegerile din programul de guvernare, e greu să-ți exerciți funcția”.