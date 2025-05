BREAKING LIVE Robert Francis Prevost este noul Papă / Fum alb la Vatican / Papa Leon al XIV-lea!

Fum alb la Vatican: procesul de votare s-a încheiat și cardinalii au ales un succesor al Papei Francisc. Deocamdată nu se cunoaște numele Papei. Fumul alb și bătaia clopotelor semnifică faptul că cardinalii electori au ales un nou papă.

Sky News transmite în direct momentul în care va fi anunțat numele noului Papă:

Ora 20:57 Președintele SUA, Donald Trump, l-a felicitat pe Leon al XIV-lea

Primele felicitări vin din partea președintelui SUA, Donald Trump, care a declarat pe rețeaua socială Truth:

“Felicitări cardinalului Robert Francis Prevost, care tocmai a fost numit Papă. Este o asemenea onoare să realizăm că este primul Papă american. Ce emoție și ce mare onoare pentru țara noastră. Aștept cu nerăbdare să îl întâlnesc pe Papa Leon al XIV-lea. Va fi un moment foarte important!”

Ora 20:47 Citește și PROFIL Primul papă american: Arhiepiscopul Robert Francis Prevost devine Papa Leon al XIV-lea

Ora 20:45 Noul Papă a transmis un mesaj de pace și unitate

În primele sale comentarii în limba italiană, Papa Leon al XIV-lea spune că dorește ca acest mesaj de pace să „intre în inimile voastre, să ajungă la familiile voastre și la toți oamenii, oriunde s-ar afla”.

Omagiindu-l pe Papa Francisc, el îi îndeamnă pe credincioși „să meargă înainte, fără teamă, uniți, mână în mână cu Dumnezeu și unii cu alții”.

De asemenea, el le-a mulțumit colegilor cardinali pentru că l-au ales pentru acest rol.

Ora 20:31 „Pacea fie cu voi toți” – Papa Leon al XIV-lea se adresează mulțimii

Ora 20:28 Robert Prevost, care a fost ales drept noul Papă Leon al XIV-lea, a ieșit acum la balconul Sfântului Petru.

Ora 20:21 Habemus Papam: Papa Leon al XIV-lea!

Noul papă, cardinalul american Robert Francis Prevost, va fi cunoscut ca Papa Leon al XIV-lea, potrivit BBC.

Habemus Papam! We have a Pope!

The Cardinals gathered in the Vatican’s Sistine Chapel have elected Cardinal Robert Francis Prevost as the 267th Pope, who took the name Pope Leo XIV. pic.twitter.com/7COawsKvWu

— Vatican News (@VaticanNews) May 8, 2025