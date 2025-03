BREAKING Convorbirea telefonică dintre Trump și Putin a început la ora 16,00, este în curs de desfășurare și decurge bine (Casa Albă)

UPDATE Ora 17:51 Într-o actualizare postată pe X, Casa Albă a declarat în urmă cu câteva minute că discuția dintre cei doi lideri era „încă în desfășurare”.

Casa Albă a confirmat că discuția telefonică dintre Donald Trump și Vladimir Puțin a început la ora 16,00 și este în curs de desfășurare, potrivit Sky News.

„Se întâmplă acum – Președintele Trump vorbește în prezent în Biroul Oval cu președintele rus Vladimir Putin de la ora 10:00 EDT. Convorbirea decurge bine și este încă în desfășurare”, potrivit unui mesaj postat pe rețelele de socializare

