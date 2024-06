BREAKING Atacuri teroriste în Daghestan: Bărbaţi înarmaţi au atacat o biserică, o sinagogă şi un post de poliţie / un preot şi doi poliţişti, ucişi

Atacatori necunoscuţi au deschis focul împotriva unei biserici ortodoxe, a unei sinagogi şi a unui post de poliţie din regiunea Daghestan din Caucazul de Nord rus, un preot şi doi poliţişti fiind ucişi, a informat Ministerul de Interne, transmit agențiile Reuters şi EFE., citate de Agerpres.

‘În jurul orei 18:00 (15:00 GMT) în Derbent, persoane necunoscute au tras cu arme automate asupra unei sinagogi şi a unei biserici’, a informat ministerul pe Telegram.

‘Conform informaţiilor preliminare, un poliţist a fost ucis şi un altul a fost rănit. Atacatorii au fugit cu o maşină VW Polo albă’, care este căutată de poliţie, a adăugat ministerul.

Potrivit agenţiei RIA, citată de Reuters, un preot şi un paznic al bisericii au fost ucişi.

Ulterior, biroul primarului a raportat că, ‘după atac, sinagoga a luat foc’. Angajaţi ai Ministerului pentru Situaţii de Urgenţă sting incendiul.

Imagini cu sinagoga cuprinsă de foc şi coloane dense de fum au fost difuzate de televiziunea publică rusă.

Atacul a avut loc în ziua în care ruşii ortodocşii sărbătoresc Rusaliile.

Potrivit Ministerului de Interne din Daghestan, ‘a fost activat ”planul de interceptare”, iar ‘identitatea atacatorilor este în curs de a fi stabilită’.

Un alt atac s-a produs duminică la un post de poliţie din Mahacikala, la circa 125 km nord de Derbent şi principalul oraş din Daghestan, o regiune majoritar musulmană din sudul Rusiei.

Chairman of the Public Monitoring Commission of Dagestan Shamil Khadulayev: a priest was killed during the assault in Derbent. His throat was cut.

Security in church was shot. The rest of the priests have closed the church and are waiting for help.

Dagestan Telegram channels… https://t.co/df92tdO4Ip pic.twitter.com/fKai62H4FW

— Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) June 23, 2024