G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Ultimatum pentru Gaza: Orașul va fi distrus dacă Hamas nu acceptă pacea…

Atac Israel Gaza
Captură X

Ultimatum pentru Gaza: Orașul va fi distrus dacă Hamas nu acceptă pacea în termenii dictaţi de Israel / Ministru: ”Porţile iadului se vor deschide asupra ucigaşilor şi violatorilor Hamas”

Articole22 Aug 0 comentarii

Oraşul Gaza va fi distrus dacă gruparea islamistă palestiniană Hamas nu acceptă pacea în termenii dictaţi de Israel, a ameninţat vineri ministrul apărării israelian, Israel Katz, informează Agerpres, care citează AFP.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

„În curând, porţile iadului se vor deschide asupra ucigaşilor şi violatorilor (grupării) Hamas în Gaza, până când vor accepta condiţiile stabilite de Israel pentru a pune capăt războiului, în principal eliberarea tuturor ostaticilor şi dezarmarea” mişcării islamiste palestiniene, a scris ministrul pe contul său de pe platforma X.

„Dacă nu acceptă, Gaza, capitala Hamas, se va transforma în Rafah sau Beit Hanoun”, a adăugat Katz, referindu-se la două oraşe din Fâşia Gaza în mare parte distruse de Israel în războiul pe care îl poartă împotriva Hamas de aproape doi ani, după atacul fără precedent al grupării islamiste asupra Israelului, din 7 octombrie 2023.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.