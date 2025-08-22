Ultimatum pentru Gaza: Orașul va fi distrus dacă Hamas nu acceptă pacea în termenii dictaţi de Israel / Ministru: ”Porţile iadului se vor deschide asupra ucigaşilor şi violatorilor Hamas”

Oraşul Gaza va fi distrus dacă gruparea islamistă palestiniană Hamas nu acceptă pacea în termenii dictaţi de Israel, a ameninţat vineri ministrul apărării israelian, Israel Katz, informează Agerpres, care citează AFP.

„În curând, porţile iadului se vor deschide asupra ucigaşilor şi violatorilor (grupării) Hamas în Gaza, până când vor accepta condiţiile stabilite de Israel pentru a pune capăt războiului, în principal eliberarea tuturor ostaticilor şi dezarmarea” mişcării islamiste palestiniene, a scris ministrul pe contul său de pe platforma X.

„Dacă nu acceptă, Gaza, capitala Hamas, se va transforma în Rafah sau Beit Hanoun”, a adăugat Katz, referindu-se la două oraşe din Fâşia Gaza în mare parte distruse de Israel în războiul pe care îl poartă împotriva Hamas de aproape doi ani, după atacul fără precedent al grupării islamiste asupra Israelului, din 7 octombrie 2023.