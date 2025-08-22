Antrenorii favoriți să-l înlocuiască pe Dan Petrescu la CFR Cluj

CFR Cluj a suferit una dintre cele mai mari umilințe din istorie: 2-7 cu Hacken în play-off-ul Conference League. Dan Petrescu și-a anunțat demisia imediat după meci, iar acum gruparea din Gruia caută un înlocuitor pentru banca tehnică.

Bergodi, Mandorlini, Pancu și Contra, pe lista scurtă pentru a-l înlocui pe Dan Petrescu la CFR Cluj

În vârstă de 57 de ani, Dan Petrescu este istorie la CFR Cluj. Înfrângerea neașteptată (prin proporțiile scorului) cu Hacken l-a făcut pe fostul internațional român să facă un pas în spate.

Pentru CFR urmează meciul din deplasare cu Oțelul, de duminică, 24 august, duel la care pe banca tehnică vor sta secundul Laurențiu Rus (40 de ani) și Ovidiu Hoban (42 de ani), cel care se ocupă de academia echipei în acest moment, după cum transmite Gsp.ro.

De pe lista posibililor înlocuitori ai lui Dan Petrescu fac parte următoarele nume: Cristiano Bergodi (nu e străin de Gruia), Andrea Mandorlini (i-a mai antrenat pe ceferiști), Cosmin Contra (liber de contract) și Daniel Pancu (actual selecționer al echipei U21 a României), conform sursei citate.

Dan Petrescu a bifat 68 de meciuri în ultimul mandat de pe banca CFR-ului: 32 de victorii, 23 de remize și 13 înfrângeri.

A fost cel de-al patrulea mandat al lui Petrescu la CFR Cluj, unul început pe 15 aprilie 2024.

Fostul internațional român este cel mai titrat tehnician din istoria formației din Gruia: 5 titluri și o Cupă a României.

„A fost ca un vis urât. N-am reuşit să îi oprim, am luat gol foarte repede, după care s-au făcut mari greşeli pe faza defensivă. Ei au prins o zi extraordinară. E o înfrângere ruşinoasă, sută la sută cea mai grea din cariera mea de 25 de ani.

Nici în visele mele negre nu mă gândeam. Toţi suntem vinovaţi, dar principalul vinovat sunt eu, că sunt antrenorul. Am luat hotărârea ca să nu mai continui la echipă.

Am nevoie de o pauză şi băieţii au nevoie de ceva nou. Îmi pare rău că plec aşa de la CFR, am avut aici ani foarte buni, dar cu o asemenea ruşine nu pot să accept să merg mai departe. Îmi asum acest rezultat. Am nevoie de o pauză mai lungă. Îmi pare rău.

Chiar dacă ne calificam această pauză mi-o luam. Nu m-am simţit bine zilele astea deloc. Am luat o hotărâre care e bună şi pentru club şi pentru mine. Am luat decizia nu neapărat la cald. Nu o să mă mai prezint la antrenamente începând de mine.