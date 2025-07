Bolojan, răspuns pentru Ciolacu care a spus că România nu se află în colaps economic: Dacă tot e așa de bine, de ce n-a existat un entuziast care să fie premier?

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Premierul Ilie Bolojan a spus în emisiune la Antena3 că n-ar vrea să intre într-o dispută, referindu-se la afirmațiile social-democratului Marcel Ciolacu, care marți a postat pe contul de facebook mai multe cifre și date despre situația economică a României, apreciind că „România nu se află în niciun colaps economic”.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

„De obicei nu intru în dispute legate de unele puncte de vedere. Dar vin și pun următoarele întrebări. Când apare la orizont funcția de premier există mereu așa o efervescență, legată de cine să ocupe funcția. Dacă acum tot este așa de bine ce ce n-a existat niciun entuziast care să vrea funcția de premier? Și mai întreb de ce avem cel mai mare deficit din Europa? De ce plătim cele mai mari dobânzi la împrumuturi?”, a comentat Ilie Bolojan.

El adaugă, totuși, „pentru corectitudine”, că trebuie admis că în ultimii ani „România a progresat, a recuperat întârzieri”. „Dar momentul în care suntem acum a fost generat de un cumul de decizii guvernamentale de-a lungul anilor, care ne-au dus în aceasta situație de criză”, a spus Bolojan, subliniind că primul lucru pe care trebuie să-l facă guvernul său este „să nu mai repete greșelile care s-au făcut”.

Reamintim, Marcel Ciolacu a spus joi după-masă că România nu se află în niciun „colaps economic”, întrebându-se retoric, „cine profită, de fapt, de panica indusă populației și firmelor românești?”

„Am plătit prețul politic pentru greșelile mele. Am făcut un pas în spate, convins că, după un an super-electoral, care s-a prelungit nepermis de mult, România are nevoie de noi lideri. Decidenți care, încărcați cu energie și credibilitate, să poată continua traiectoria de dezvoltare a țării.

Aud, însă, tot mai des în ultima perioadă acuzații dure și teorii alarmiste despre așa-zisul ”dezastru economic” în care am lăsat România. Unii văd că îmi fac și plângeri penale de un ridicol fără margini, fără să știe că execuțiile bugetare sunt publice și oricine poate verifica foarte simplu cum au fost cheltuiți banii publici. Dar dacă trebuie să fac și pușcărie ca să avem, după 30 de ani, Autostrada Moldovei, atunci accept fără regrete. Dincolo de perdelele de fum, cred cu tărie că a venit timpul să vorbim cu mult calm și seriozitate despre realitate”, a mai spus Ciolacu. Citește mai mult AICI