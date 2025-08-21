Guvernul a aprobat o hotărâre prin care îi alocă un apartament, într-un bloc, fostului preşedinte Traian Băsescu / La solicitarea acestuia, HG-ul are regim clasificat

Guvernul a aprobat, joi, în şedinţă o hotărâre prin care îi alocă un apartament, într-un bloc, fostului preşedinte Traian Băsescu, după ce Curtea Constituţională a declarat neconstituţională legea prin care acestuia i se luaseră privilegiile, la terminarea mandatului. La solicitarea lui Traian Băsescu, HG-ul are regim clasificat, transmite News.ro.

”A fost adoptată hotărârea de guvern prin care îi se atribuie o reşedinţă preşedintelui Traian Băsescu. La solicitarea domniei sale, nu a fost vorba de o vilă, ci de un apartament, într-un bloc de locuinţe. De asemenea, tot la solicitarea domniei sale, hotărârea de guvern are regim clasificat”, a declarat purtătorul de cuvânt al Guvernului, Ioana Dogioiu.

Ea a precizat că secretizarea s-a făcut ca urmare a solicitării fostului preşedinte al României.

”Este un apartament într-un bloc. Mai mult decât atât, fiind vorba de o hotărâre de guvern cu regim clasificat, în mod evident nu pot să vă spun ceva”, a menţionat Dogioiu.