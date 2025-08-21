Preşedintele sud-coreean dezvăluie un plan în trei etape pentru denuclearizarea Coreei de Nord

Preşedintele sud-coreean Lee Jae Myung a dezvăluit joi un plan în trei etape pentru denuclearizarea Coreei de Nord, cu câteva zile înainte de întâlnirile pe care le va avea cu prim-ministrul japonez Shigeru Ishiba şi cu preşedintele american Donald Trump, informează agenția de știri EFE.

„Direcţia politică este denuclearizarea peninsulei coreene. Prima etapă este îngheţarea programului nuclear şi de rachete al Phenianului. A doua etapă este reducerea (acestor arme) şi a treia etapă este denuclearizarea”, a spus Lee într-un interviu scris pentru ziarul japonez Yomiuri, distribuit presei de către biroul preşedinţiei sud-coreene, transmite Agerpres.

Preşedintele Lee Jae Myung a subliniat că, pentru a crea condiţiile necesare, Seulul va colabora îndeaproape cu Washingtonul şi, în acelaşi timp, va promova activ dialogul intercoreean.

Declaraţiile survin înaintea vizitei de sâmbătă şi duminică a lui Lee în Japonia, unde se va întâlni cu premierul Ishiba, şi de întâlnirea bilaterală de luni, de la Washington, cu preşedintele Donald Trump.

Preşedintele sud-coreean a subliniat că pacea şi stabilitatea în peninsula coreeană sunt esenţiale nu doar pentru Coreea de Sud, ci şi pentru Japonia, China şi Rusia.

El a menţionat posibilitatea cooperării multinaţionale în jurul deschiderii rutei arctice, la care ar putea participa Seul, Washington, Moscova, Tokio şi Phenian.

Declaraţiile survin la o zi după ce Kim Yo Jong, influenta soră a liderului nord-coreean, l-a acuzat direct pe Lee că promovează un „vis absurd” de reconciliere intercoreeană, subliniind că Phenianul nu are intenţia de a îmbunătăţi relaţiile cu Coreea de Sud.

Guvernul sud-coreean a răspuns exprimând o „profundă tristeţe” şi a calificat această situaţie ca fiind o distorsionare a eforturilor sale sincere de restaurare a încrederii intercoreene.

De la învestirea sa în iunie, administraţia Lee a luat măsuri de dezescaladare, precum dezinstalarea difuzoarelor de la graniţă sau suspendarea emisiunilor de propagandă.

În pofida reproşurilor nord-coreene, faptul că Kim l-a menţionat direct pe Lee şi pe miniştrii săi în ultimele declaraţii ar putea reflecta atenţia cu care Phenianul urmăreşte măsurile noii administraţii sud-coreene, a explicat pentru EFE miercuri Gabriela Bernal, expertă asociată la Centrul European pentru Studii Nord-Coreene.