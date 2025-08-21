G4Media.ro
Ateliere interactive organizate în cadrul Zilelor Culturale ale municipiului Vaslui pentru promovarea…

moara de la Ibănești
Sursa foto Centrul creației populare Mureș

Ateliere interactive organizate în cadrul Zilelor Culturale ale municipiului Vaslui pentru promovarea meşteşugurilor

21 Aug

Ateliere interactive de promovare a meşteşugurilor populare au avut loc, joi, la Ansamblul Curţile Domneşti – Biserica „Sf. Ioan Botezătorul”, în cadrul unei activităţi organizate cu ocazia Zilelor Culturale ale municipiului Vaslui, transmite Agerpres.

La eveniment au participat meşteri populari ai Asociaţiei Culturale „La izvorul tradiţiilor”, care le-au arătat vizitatorilor interesaţi modele de cusături, împletituri şi ţesături, dar şi rapsozii populari ai Ansamblul Folcloric „Soleştenii”, care au prezentat cântece vechi şi jocuri specifice vetrei satului şi şezătorilor de altădată.

„Le sunt recunoscător tuturor participanţilor pentru strădania lor de a promova ori de câte ori au ocazia în faţa publicului vasluian obiceiuri străvechi şi fragmente din istoria acestor ţinuturi pitoreşti şi încărcate de spiritualitate”, a transmis primarul municipiului Vaslui, Lucian Branişte.

Meşterii populari au primit din partea reprezentanţilor primăriei distincţia „Zilele Culturale ale municipiului Vaslui”, pentru efortul depus în munca de promovare a culturii tradiţionale

În cadrul evenimentului a avut loc expunerea „Despre istorie şi credinţă”, la care au participat membri ai Asociaţiei Tinerilor Ortodocşi Vaslui.

