Bolojan: PNL va susţine integrarea observaţiilor preşedintelui în legea pentru combaterea antisemitismului,…

Credit line: Aurelien Morissard / AP / Profimedia

Bolojan: PNL va susţine integrarea observaţiilor preşedintelui în legea pentru combaterea antisemitismului, dacă sunt fezabile

Premierul Ilie Bolojan afirmă că parlamentarii PNL vor susţine integrarea observaţiilor formulate de preşedintele Nicuşor Dan pe marginea legii pentru combaterea antisemitismului şi xenofobiei, în cazul în care sunt fezabile, transmite Agerpres.

El a menţionat că grupul PNL a votat în favoarea legii şi va rămâne consecvent în acest sens.

„Dacă observaţiile pe care domnul preşedinte le-a făcut – de fapt, echipa juridică de la Cotroceni – vor fi de natură să clarifice textele legii, PNL va susţine integrarea acestor observaţii în corpul legii. Dar am votat această lege. Considerăm că, per ansamblu, legea este una bună, care clarifică aspecte care ţin de aceste comportamente. Dar orice clarificare, dacă se consideră necesară – şi acestea sunt observaţiile echipei juridice de la Cotroceni – dacă sunt fezabile, nu văd de ce nu ar putea fi integrate în corpul legii. Asta e o decizie a juriştilor, care urmează în perioada următoare să analizeze, atunci când acest proiect intră pe ordinea de zi, aceste observaţii. Şi dacă sunt fezabile, cred că grupul PNL le va susţine”, a declarat Bolojan, miercuri, la Europa FM.

La jumătatea lunii iulie, preşedintele Nicuşor Dan declara că va retrimite în Parlament „Legea Vexler”, după ce Curtea Constituţională va publica motivarea.

Curtea Constituţională a României a respins ca neîntemeiată sesizarea preşedintelui Nicuşor Dan în legătură cu Legea privind unele măsuri pentru combaterea antisemitismului şi xenofobiei, precum şi interzicerea organizaţiilor, simbolurilor şi faptelor cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob.

În sesizarea trimisă la Curte, Nicuşor Dan a susţinut că statul român trebuie să acţioneze cu fermitate pentru a preveni şi pentru a combate incitarea la ură şi la discriminare de orice fel, însă, dacă nu o face într-o manieră echilibrată, cu respectarea strictă a prevederilor constituţionale, efectul va fi contrar. Un alt argument invocat de şeful statului a fost lipsa de claritate a noţiunii de legionar şi de fascist.

