Bolojan exclude posibilitatea de a forma un nou partid politic

Președintele interimar Ilie Bolojan exclude posibilitatea de a forma un nou partid politic după încheierea mandatului la Cotroceni. ”În România au apărut noi partide, dar pulverizarea lumii politice nu este o soluție. Pentru că, gândiți-vă, când ai șapte partide în Parlament, unul cu 7%, unul cu 10%, unul cu 5%, nu poți să faci majorități. E o nebunie totală”, crede Ilie Bolojan.

Președintele interimar susține că nu partidele sunt problema, ci oamenii politici. ”Nu au avut, din păcate, o cultură de a permite creșterea unui nou val politic. Pentru că noi, cei care suntem în politică, suntem perisabili, ca și produsele cu termen scurt de valabilitate”, susține Ilie Bolojan, care ezită să spună dacă va candida pentru șefia PNL la viitorul Congres al partidului. În cazul în care Crin Antonescu pierde alegerile prezidențiale, iar coaliția de guvernare se va destrăma, Ilie Bolojan spune că ”nu-i o rușine” să rămână simplu senator, transmite News.ro.

Insider politic: Dacă domnul Crin Antonescu nu reușește să câștige alegerile, iar coaliția se destramă, ce faceți? În ce funcție vă întoarceți?

Ilie Bolojan: Nu iau astfel de lucruri în calcul. Dar niciodată, de exemplu, nu am candidat la Senat ca să fiu președintele Senatului. Într-o situație ipotetic proastă, voi fi un simplu senator. Nu-i o rușine să fii senator. Este o mare onoare. Ce voi face? Voi susține proiectele județului Bihor. Pentru că ăsta este mandatul pe care mi l-au dat bihorenii. și voi încerca să susțin politicile sănătoase în România pe baza experienței pe care am câștigat-o și pe baza cărților citite în acești ani. Pentru că eu cred că putem face lucruri bune pentru țara noastră. și dacă îi pui pe români într-un context corect, se comportă exact ca europenii. Ceea ce n-am reușit, cred eu, în guvernările din acești ani, n-am reușit să facem proiectele pe care trebuia să le facem. N-am reușit să le facem la timp, n-am reușit să le facem, poate, de calitatea corectă. și astea sunt niște lucruri foarte importante. Dar, cel mai important, n-am reușit să schimbăm mentalități, să influențăm contextul în care oamenii iau decizii. Pentru că, dacă pe români sau pe orice om îl pui într-un context bun, ia decizii bune. și schimbarea într-o țară nu o face nici președintele, nici premierul, ci o fac oamenii. Dar pentru asta, știți, trebuie să pui un context bun în administrație. Cele peste 3.200 de primării să nu fie niște entități care stau cu mâna întinsă, ci niște factori de dezvoltare pentru comunitățile lor. și trebuie să pui lucrurile în economie într-o direcție bună în așa fel încât să descătușezi energiile oamenilor. Dar pentru asta trebuie să premiezi munca, să descurajezi nemunca, să sancționezi încălcarea regulilor și să simplifici, să debirocratizezi. Asta nu am făcut, din păcate, de foarte mulți ani. și asta schimbă datele.

Insider politic: Luați în calcul să creați un nou partid pe aceste principii?

Ilie Bolojan: Nu se pune această problemă. Eu sunt membru PNL din 1993, deci vă dați seama că am o anumită vechime. Nu partidele sunt problema. Oamenii sunt problema. Sigur, partidele nu sunt perfecte, știm asta. Unii sunt mai buni, alții sunt mai răi. Sunt și nenorociți în partid, așa este. Dar sunt și oameni de foarte bună calitate. și atunci nu poți să pui o etichetă. Problema partidelor noastre este că, pe de-o parte, s-au mulțumit când au fost la guvernare doar să administreze, mai bine sau mai prost. N-au reformat, n-au schimbat. Nu au avut, din păcate, o cultură de a permite creșterea unui nou val politic. Pentru că noi, cei care suntem în politică, suntem perisabili, ca și produsele cu termen scurt de valabilitate. și atunci, în această situație, ai două posibilități. Fiind conștient de această perisabilitate, orice faci, la un moment dat, scade autoritatea, te uzezi. și vedem ce s-a întâmplat cu toți cei care au fost pe funcții. În general, au terminat prost. Bun, unii au terminat foarte prost, dar asta ține și de ei. și atunci, în această perioadă, trebuie să ai un sentiment al urgenței. Doar cei care au avut un sentiment al urgenței și care n-au lăsat pe mâine ce puteau face astăzi și au forțat lucrurile, au livrat ceva și au putut să facă ceva. Altfel, ceilalți au supraviețuit, dar n-au făcut nimic. Asta e o problemă. A doua chestie, trebuie să te gândești la succesiune, nu neapărat în sensul să vină după tine niște oameni care să continue proiectele. Nu, măcar să ai acel instinct de conservare, să permiți oamenilor să crească pe lângă tine, să aibă cine să te salveze. Gândiți-vă, de exemplu, și eu am ajuns președintele interimar al PNL, fiind, cum să vă spun, chemat de la Oradea.

Insider politic: Candidați la șefia PNL?

Ilie Bolojan: Asta va rămâne de văzut și asta vor decide colegii. Din nou, un partid nu este o chestiune de persoană, e o chestiune de echipă. Dacă se va decide această chestiune, sigur, PNL, fiind într-o situație de provizorat, nu mai poate continua în formula asta, va trebui să aibă niște congrese, dar nu doresc acum să insist o chestiune de genul acesta politic. Deci problema nu este să faci un nou partid. În general, nu prea au reușit aceste experimente. Vedeți, în România au apărut noi partide, dar pulverizarea lumii politice nu este o soluție. Pentru că, gândiți-vă, când ai șapte partide în Parlament, unul cu 7%, unul cu 10%, unul cu 5%, nu poți să faci majorități. E o nebunie totală. Noi trebuie să simplificăm dacă putem și, în același timp, să ridicăm calitatea. Uneori, când te uiți în Parlament, îți dai seama că sunt niște probleme destul de serioase.