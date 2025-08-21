Armata israeliană avertizează spitalele şi ONG-urile din nordul Fâşiei Gaza să se pregătească de evacuare

Armata israeliană a anunţat joi că a început să trimită avertismente spitalelor şi organizaţiilor neguvernamentale active în Fâşia Gaza pentru a se pregăti să evacueze zona şi să se îndrepte spre sudul enclavei palestiniene, înaintea unei ofensive menite să ducă la preluarea controlului asupra oraşului Gaza şi împrejurimilor, informează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

”În cadrul pregătirilor pentru securitatea populaţiei, ofiţerii au efectuat apeluri de avertisment iniţiale în urmă cu două zile pe lângă responsabili medicali şi organizaţii internaţionale în nordul Fâşiei Gaza, cu scopul pregătirii evacuării populaţiei către sudul Fâşiei Gaza”, explică un comunicat al armatei.

Armata israeliană precizează că ”sunt în desfăşurare ajustări pentru a adapta infrastructurile spitaliceşti din sudul Fâşiei Gaza pentru a primi bolnavi şi răniţi, sporind accesul echipamentelor medicale necesare” în Gaza.

Potrivit comunicatului, militarii le explică interlocutorilor că ”referitor la posibilitatea intrării armatei în oraşul Gaza, va exista o evacuare completă a Gaza către sudul fâşiei”.

”Acest lucru face necesar să vă pregătiţi un plan pentru transferul materialului medical din nord în sud, pentru ca să puteţi furniza îngrijiri medicale tuturor pacienţilor în sud şi pregăti spitalele să îi primească pe pacienţii veniţi din nord”, continuă comunicatul.

”Vă vom furniza un loc pentru a opera, fie că este un spital de campanie sau orice alt spital”, adaugă armata israeliană.

Conflictul militar din Fâşia Gaza a fost declanşat de atacul terorist fără precedent comis de comandouri ale mişcărilor palestiniene Hamas şi Jihadul Islamic în sudul Israelului pe 7 octombrie 2023. Atacul s-a soldat cu moartea a 1.219 de persoane, în majoritate civili.

Alte 251 au fost luate ostatice şi duse în enclava palestiniană. Dintre acestea, 49 încă se află în Fâşia Gaza, dar armata israeliană deţine informaţii că doar 22 dintre ele mai sunt în viaţă.

Armata israeliană a ripostat cu o ofensivă terestră şi aeriană dură asupra poziţiilor Hamas din Fâşia Gaza, operaţiune în timpul căreia, până joi la prânz, au murit 62.158 persoane, dintre care 36 în ultimele 24 de ore, şi alte peste 156.760 au fost rănite, potrivit datelor Ministerului Sănătăţii din Gaza.