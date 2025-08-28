Bolojan: Cât timp am fost preşedinte, sprijinul acordat Ucrainei a însemnat, în general, muniţie de producţie sovietică / ”Au multe arme din perioada sovietică, deci practic acesta a fost sprijinul pe care l-a dat România”

Sprijinul pe care România l-a acordat Ucrainei cât timp eu am fost preşedinte a însemnat, în general, muniţie de producţie sovietică, a declarat miercuri seara premierul Ilie Bolojan, transmite Agerpres.

El a fost întrebat, într-o emisiune la Antena 3 CNN, în ce au constat „pachetele” militare acordate de România Ucrainei în perioada cât a deţinut funcţia de preşedinte interimar al României şi, ulterior, pe cea de premier.

„Cred că, de când sunt la guvern, am aprobat o singură hotărâre, săptămâna trecută, cred că a fost o hotărâre, au fost câteva zeci de mii de euro, deci o sumă nesemnificativă, iar sprijinul pe care România l-a acordat, cât timp eu am fost preşedinte, a însemnat, în general, muniţie (…) de producţie sovietică, pentru că aceasta era muniţia pe care încă o folosesc, au multe arme din perioada sovietică, deci practic acesta a fost sprijinul pe care l-a dat România. De asemenea, folosirea infrastructurii noastre, de exemplu, dacă bine reţin, au fost instruiţi piloţi ucraineni pe aerodromurile noastre. Deci nu a fost…, există o întreagă teorie legată de banii pe care România i-a alocat pentru Ucraina”, a explicat Ilie Bolojan.

Potrivit acestuia, sprijinul pe care l-a acordat România reprezintă investiţii în securitatea ţării noastre, în siguranţa României.

„Gândiţi-vă că, dacă frontul din Ucraina nu rămâne într-o formulă stabilă şi s-ar prăbuşi Ucraina, gândiţi-vă ce vecinătăţi am avea pe graniţa noastră de est. Gândiţi-vă că, dacă Republica Moldova nu rămâne o ţară stabilă şi pro-europeană, am vrea să avem un proxy al Rusiei la graniţa de est al României? Trebuie să discutăm deschis aceste lucruri, care ţin de istoria noastră, de siguranţa noastră. Şi atunci acest sprijin pe care l-a dat România şi toate ţările europene sunt o investiţie în siguranţa Europei”, a punctat Ilie Bolojan.