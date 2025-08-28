G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Bolojan: Cât timp am fost preşedinte, sprijinul acordat Ucrainei a însemnat, în…

obuzier, obuze, deficit munitie germania, razboi rusia ucraina
Sursa foto: Dimitar DILKOFF / AFP

Bolojan: Cât timp am fost preşedinte, sprijinul acordat Ucrainei a însemnat, în general, muniţie de producţie sovietică / ”Au multe arme din perioada sovietică, deci practic acesta a fost sprijinul pe care l-a dat România”

Articole28 Aug 0 comentarii

Sprijinul pe care România l-a acordat Ucrainei cât timp eu am fost preşedinte a însemnat, în general, muniţie de producţie sovietică, a declarat miercuri seara premierul Ilie Bolojan, transmite Agerpres.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

El a fost întrebat, într-o emisiune la Antena 3 CNN, în ce au constat „pachetele” militare acordate de România Ucrainei în perioada cât a deţinut funcţia de preşedinte interimar al României şi, ulterior, pe cea de premier.

„Cred că, de când sunt la guvern, am aprobat o singură hotărâre, săptămâna trecută, cred că a fost o hotărâre, au fost câteva zeci de mii de euro, deci o sumă nesemnificativă, iar sprijinul pe care România l-a acordat, cât timp eu am fost preşedinte, a însemnat, în general, muniţie (…) de producţie sovietică, pentru că aceasta era muniţia pe care încă o folosesc, au multe arme din perioada sovietică, deci practic acesta a fost sprijinul pe care l-a dat România. De asemenea, folosirea infrastructurii noastre, de exemplu, dacă bine reţin, au fost instruiţi piloţi ucraineni pe aerodromurile noastre. Deci nu a fost…, există o întreagă teorie legată de banii pe care România i-a alocat pentru Ucraina”, a explicat Ilie Bolojan.

Potrivit acestuia, sprijinul pe care l-a acordat România reprezintă investiţii în securitatea ţării noastre, în siguranţa României.

„Gândiţi-vă că, dacă frontul din Ucraina nu rămâne într-o formulă stabilă şi s-ar prăbuşi Ucraina, gândiţi-vă ce vecinătăţi am avea pe graniţa noastră de est. Gândiţi-vă că, dacă Republica Moldova nu rămâne o ţară stabilă şi pro-europeană, am vrea să avem un proxy al Rusiei la graniţa de est al României? Trebuie să discutăm deschis aceste lucruri, care ţin de istoria noastră, de siguranţa noastră. Şi atunci acest sprijin pe care l-a dat România şi toate ţările europene sunt o investiţie în siguranţa Europei”, a punctat Ilie Bolojan.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.