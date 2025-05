Body-urile domină covorul roșu de la Met Gala 2025: Sabrina Carpenter și Lisa în Louis Vuitton, Doja Cat în Marc Jacobs și alte apariții remarcabile

Body-urile, asemenea dungilor fine (pinstripes), s-au aflat printre cele mai vizibile tendințe pe covorul roșu al Met Gala 2025, desfășurat luni. Evenimentul, având tema „Superfine: Tailoring Black Style”, a adus în prim-plan numeroase vedete care au combinat piese inspirate din croitoria masculină cu siluete feminine elegante, relatează WWD.

Sabrina Carpenter a purtat un frac vișiniu personalizat, cu dungi fine și nasturi din cristal, peste un body asortat în același model pinstripe. Ținuta Louis Vuitton a fost completată cu pantofi platformă asortați și bijuterii aurii.

Doja Cat a purtat un body-sacoșă personalizat semnat Marc Jacobs, decorat cu cristale Swarovski în dungi fine și un corset din catifea imprimată cu model de ocelot. A asortat ținuta cu tocuri stiletto Kiki personalizate de la același brand.

Lisa (din BLACKPINK) a purtat un sacou negru sclipitor cu elemente de dantelă transparentă, peste un body asortat. A adăugat dresuri negre transparente cu imprimeu și sigla LV, împreună cu pantofi negri cu toc înalt.

Helen Lasichanh, soția lui Pharrell Williams, a purtat de asemenea Louis Vuitton pe covorul roșu. Ținuta ei a fost formată dintr-un sacou din piele neagră, body asortat, dresuri imprimate cu logo-ul LV și pantofi din aceeași casă de modă.

Met Gala 2025, desfășurată luni la Metropolitan Museum of Art, a avut ca temă „Superfine: Tailoring Black Style”. Evenimentul celebrează dandismul negru și influențele vestimentației masculine, având codul vestimentar „Tailored for You”. Co-președinții galei din acest an au fost Colman Domingo, Lewis Hamilton, A$AP Rocky, Pharrell Williams și Anna Wintour.