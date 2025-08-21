Cum l-a ajutat un designer ucrainean pe Zelenski să se îmbrace pentru întâlnirea cu Trump

Când designerul ucrainean Viktor Anisimov i-a arătat lui Volodimir Zelenski, vinerea trecută, un nou costum negru, detaliul era subtil: o deschidere la spate care aducea ținuta mai aproape de un costum civil, spre deosebire de vestimentația militară pe care președintele a preferat-o de-a lungul războiului din Ucraina, relatează Fashion Network.

„Acestea sunt speranțele noastre de pace”, a explicat Anisimov pentru Reuters. „Ne-am gândit că, dacă adăugăm un detaliu discret de haine civile uniformei, va fi ca un talisman norocos.”

Luni, „talismanul” și-a făcut efectul, dând tonul cald al întâlnirii de la Casa Albă cu președintele american Donald Trump. La scurt timp după sosire, Trump l-a complimentat pe Zelenski pentru costum. Contrastul era evident față de întâlnirea tensionată din Biroul Oval, în februarie, când liderul ucrainean fusese criticat public, inclusiv pentru ținuta sa militară.

Anisimov, 61 de ani, originar din regiunea Cernihiv, mărturisește că a urmărit filmările acelei interacțiuni și a simțit atacurile ca fiind îndreptate nu doar împotriva lui Zelenski, ci a întregului popor ucrainean. „Era un sentiment de disperare, ca și cum nu înțeleg cum respirăm, cum trăim”, spune designerul.

Un jurnalist care, în februarie, îl întrebase pe Zelenski de ce nu poartă costum i-a lăudat acum alegerea, declarând: „Arătați fabulos în acest costum.” Anisimov însă nu a căutat reacții: „Critică, laudă… dacă vom câștiga, și vom câștiga, atunci nu va mai conta cine i-a făcut costumul.”

De la invazia pe scară largă a Rusiei din februarie 2022, Zelenski a purtat constant ținute militare – cămăși fără guler și bocanci grei, pentru a-și arăta solidaritatea cu trupele. „Atunci, în interior, totul s-a schimbat. Viața s-a schimbat. A fost un punct fără întoarcere”, spunea Zelenski într-un interviu acordat presei ucrainene la un an după invazie.

Costumul negru purtat luni, alături de o variantă bleumarin identică, fusese gândit inițial pentru Ziua Independenței Ucrainei, pe 24 august. După mai multe discuții legate de croială, Anisimov l-a luat înapoi pentru ajustări vineri. Nu apucase să modifice mânecile, că sâmbătă administrația prezidențială l-a sunat de urgență: președintele avea nevoie de costum pentru vizita în SUA.

Nu era prima dată când Anisimov redefinea imaginea lui Zelenski. La începutul anilor 2000, pe vremea când acesta era comediant și conducea trupa „Kvartal 95”, designerul i-a ghidat trecerea de la tricouri negre la cămăși cu cravată și, treptat, la costume purtate pe scenă.

După mai bine de cinci ani fără contact, colaborarea a renăscut în ianuarie, când un cunoscut comun le-a propus să creeze o colecție capsulă pentru președinte. Inspirându-se din uniforma militară, Anisimov a conceput piese versatile, ușor de adaptat la diverse contexte.

„Nu pot spune că am croit un costum special pentru summitul NATO sau pentru discuția cu Trump și liderii europeni. Costumul e doar un costum”, spune designerul, adăugând că Zelenski are acum cinci jachete similare, cu mici diferențe de detaliu.

De atunci, liderul ucrainean a purtat creațiile lui Anisimov la funeraliile Papei Francisc, în aprilie, și la summitul NATO din iunie, ocazii care au contribuit la repararea relației cu SUA, afectată de episodul tensionat din februarie.