Bloomberg: Premierul britanic Rishi Sunak vrea să înființeze un organism independent de reglementare a fotbalului, după eșecul discuțiilor privind împărțirea veniturilor din Premier League cu cluburile mai mici

Picture by Lauren Hurley / No 10 Downing Street

Premierul britanic Rishi Sunak, explicații despre programul său „Eat out to help out”, în ancheta privind modul în care a fost gestionată pandemia: Principala mea preocupare a fost să apăr milioane de locuri de muncă ale angajaţilor vulnerabili din industria ospitalităţii