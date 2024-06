Manchester City, acţiune în justiţie împotriva Premier League pentru „discriminare faţă de proprietarii din Golf”

Clubul englez Manchester City, care a fost cumpărat de un fond de investiţii din Emiratele Arabe Unite în 2008, a lansat o acţiune în justiţie împotriva Premier League, din cauza regulilor sale privind contractele de sponsorizare, susţinând că este „discriminat”, potrivit cotidianului The Times. În februarie, Premier League a înăsprit regulile care reglementează acordurile de parteneriat comercial cu societăţi legate de proprietarii de cluburi, cunoscute în limba engleză sub numele de Associated Party Transactions (APT), transmite News.ro.

Contrar majorităţii cluburilor, Manchester City susţine că regulile APT sunt ilegale şi cere despăgubiri pentru pierderea de venituri, potrivit Times. Ascensiunea lui City, de patru ori campioană a Angliei, a fost posibilă datorită sprijinului financiar masiv al Etihad Airways, compania aeriană emirateză cu sediul în Abu Dhabi, al cărei nume apare pe tricou, precum şi ataşat la stadion.



„Discriminare faţă de proprietarii din Golf”

Regulile APT sunt menite să menţină competitivitatea Premier League, cerând cluburilor să demonstreze că acordurile comerciale reprezintă o valoare de piaţă corectă. Clubul deţinut de şeicul Mansour bin Zayed Al-Nahyane nu are nicio şansă de a vedea aceste reguli reformate, ceea ce explică acţiunea sa în justiţie.

Pentru schimbarea regulilor ligii engleze, ar avea nevoie de sprijinul a cel puţin 14 din cele 20 de cluburi, adică două treimi din cei care votează. Cu toate acestea, potrivit The Times, între zece şi douăsprezece cluburi au scris pentru a lua apărarea Premier League în această dispută.

Într-un document juridic de 165 de pagini, Manchester City acuză echipele rivale de „discriminare împotriva proprietarilor din Golf” şi face referire la o „tiranie a majorităţii” menită să îi înăbuşe succesul sportiv. Disputa dintre cele două părţi va fi soluţionată la finalul unei proceduri de arbitraj de două săptămâni, care va începe luni, scrie cotidianul britanic.