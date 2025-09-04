G4Media.ro
Björn Borg dezvăluie că are cancer la prostată

Björn Borg
Credit line: Dave Shopland / Shutterstock Editorial / Profimedia

Sportz4 Sep

Björn Borg, legenda suedeză a tenisului mondial, a dezvăluit în autobiografia care îi va fi publicată în curând că suferă de cancer la prostată, transmite News.ro.

Conform publicaţiei suedeze Expressen, Björn Borg (69 de ani) a dezvăluit că are această boală în autobiografia sa, „Heartbeat”, care va fi lansată pe 18 septembrie.

Borg a fost unul dintre cei mai mari jucători de tenis din istorie, iar la doar 26 de ani a decis să se retragă, în ciuda dominaţiei sale totale în tenisul mondial. Suedezul are în palmares 64 de titluri ATP, inclusiv 11 turnee de Grand Slam (5 la Wimbledon şi 6 la Roland Garros) şi a petrecut 109 săptămâni ca numărul 1 mondial. Este singurul jucător din istorie care a câştigat Roland Garros şi Wimbledon de trei ori la rând în acelaşi sezon (1978-1980).

În ultimii ani, Borg a fost căpitanul echipei Europei la Cupa Laver. El a demisionat după ediţia de anul trecut, de la Berlin, fiind înlocuit de Yannick Noah.

