Belarus, aliat al Rusiei, susţine că a doborât drone în spaţiul său aerian în timpul nopţii de marţi spre miercuri

Belarus, aliat al Rusiei şi vecin cu Ucraina şi Polonia, a anunţat miercuri că a doborât drone deasupra teritoriului său în timpul unui schimb de lovituri între Rusia şi Ucraina în cursul nopţii de marţi spre miercuri, fără a preciza originea acestora, transmit agențiile de știri AFP şi Reuters.

Ministerul Apărării de la Minsk a comunicat că a doborât deasupra teritoriului belarus drone „care şi-au pierdut traiectoria”, fără a preciza dacă acestea erau drone ruseşti sau ucrainene.

„În timpul schimbului de focuri din timpul nopţii dintre Federaţia Rusă şi Ucraina, forţele şi unităţile de apărare aeriană ale Republicii Belarus au urmărit în mod continuu dronele care au deviat de la cursul lor din cauza utilizării unităţilor de război electronic ale părţilor implicate în conflict”, a explicat şeful Statului Major General din Belarus, general-maiorul Pavel Muraveiko, într-o declaraţie publicată în limba engleză şi preluată de Reuters, transmite Agerpres.

„Unele dintre dronele pierdute au fost distruse de forţele de apărare aeriană ale ţării noastre deasupra teritoriului Republicii”, a spus el.

Polonia a anunţat că un număr mare de drone ruseşti au încălcat spaţiul său aerian în timpul incidentului, iar cele care reprezentau o ameninţare directă au fost doborâte.

Muraveiko a declarat că Polonia şi Lituania au fost informate cu privire la apropierea dronelor.

„Republica Belarus va continua să îşi îndeplinească obligaţiile în cadrul schimbului de informaţii privind situaţia aeriană cu Republica Polonă şi ţările baltice. Acest lucru a permis părţii poloneze să răspundă prompt la acţiunile dronelor prin mobilizarea forţelor sale de serviciu”, a susţinut Muraveiko.