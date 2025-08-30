G4Media.ro
Bărbatul suspectat că l-a omorât pe copilul iubitei sale, şi care se…

Sursa foto: Inquam Photos / Cornel Putan

Bărbatul suspectat că l-a omorât pe copilul iubitei sale, şi care se baricadase într-un apartament, a fost reţinut / Urmează să fie propusă arestarea sa preventivă

30 Aug

Bărbatul de 28 de ani din judeţul Ilfov, suspectat că l-a ucis pe fiul concubinei sale, a fost reţinut pentru 24 de ore şi va fi prezentat magistraţilor cu propunere de arestare preventivă. El este cercetat pentru omor calificat, transmite News.ro.

”La data de 30 august a.c., bărbatul de 28 de ani a fost reţinut pentru 24 de ore, sub aspectul săvârşirii infracţiunii de omor calificat, cercetările fiind continuate în competenţă exclusivă a procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Tribunalul Ilfov”, a transmsi, sâmbătă, IPJ Ilfov.

Sursa citată a precizat că sâmbătă bărbatul va fi prezentat judecătorului de drepturi şi libertăţi, cu propuneri de luare a unei alte măsuri preventive.

El este suspectat că l-a ucis pe copilul iubitei sale, s-a baricadat într-un apartament din Otopeni, judeţul Ilfov, fiind imobilizat, vineri seară, de poliţişti, după o intervenţie în forţă.

La sfârşitul săptămânii trecute, poliţiştii au fost sesizaţi că un copil de doi ani şi opt luni a fost găsit decedat într-o locuinţă din Otopeni.

”La scurt timp s-au deplasat la faţa locului poliţişti din cadrul Poliţiei Oraşului Otopeni care au constatat faptul că aspectele sesizate se confirmă, în cauză fiind vorba despre un minor găsit decedat de către mama sa în locuinţa comună din oraşul Otopeni. Cazul a fost preluat de către poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Ilfov-Compartimentul Morţi Suspecte, în cauză fiind deschis doar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunii de ucidere din culpă. În urma cercetărilor efectuate de poliţişti din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Ilfov, au rezultat indicii cu privire la posibilitatea săvârşirii infracţiunii de omor”, au transmis reprezentanţii IPJ Ilfov.

Poliţiştii au stabilit în urma cercetărilor că suspect pentru moartea copilului este un bărbat de 28 de ani, concubinul mamei victimei. Pentru a nu fi prins de poliţişti, el se baricadase într-un apartament din Otopeni.

