Un cetăţean polonez suspectat de spionaj, reţinut în Belarus / Ar fi avut asupra sa copia unui un document secret ce descrie exerciţiile militare Zapad-25, organizate o dată la doi ani în Rusia sau Belarus

Agenţii de contrainformaţii din Belarus au reţinut un cetăţean polonez suspectat de spionaj pentru că avea în posesia sa documente legate de viitoarele exerciţii militare belarus-ruse, a relatat joi presa de stat, citată de Reuters, transmite News.ro.

Televiziunea Belarus-1 a raportat că agenţii serviciului de securitate al statului, cunoscut încă sub abrevierea din era sovietică KGB, l-au reţinut pe bărbat în oraşul Lepel, la est de capitala Minsk. Un cetăţean belarus a fost, de asemenea, reţinut.

Preşedintele belarus Aleksandr Lukaşenko este unul dintre cei mai apropiaţi aliaţi ai liderului Kremlinului Vladimir Putin şi a permis Moscovei să utilizeze teritoriul ţării sale pentru invazia Ucrainei din 2022, deşi a declarat că militarii belaruşi nu vor participa la aceasta.

Agenţia de ştiri Belta a transmis că suspectul polonez avea în posesia sa o copie a unui document care descria exerciţiile Zapad-25 care urmau să aibă loc în această lună. De asemenea, avea asupra sa bani belaruşi şi străini şi o cartelă SIM pentru telefonul mobil înregistrată pe numele altcuiva.

Cu câteva minute înainte de arestarea sa, bărbatul ar fi primit un document militar secret, momentul fiind înregistrat video.

Belarus şi Polonia au relaţii tensionate de mult timp din cauza unei serii de probleme legate de sprijinul acordat de Lukaşenko Rusiei în conflictul din Ucraina şi de represiunea sa împotriva disidenţilor.

Exerciţiile Zapad, organizate o dată la doi ani în Belarus sau Rusia, sunt urmărite cu interes de ţările occidentale din cauza proximităţii Belarusului faţă de trei vecini care fac parte din alianţa NATO: Polonia, Letonia şi Lituania.

Lukaşenko, la putere din 1994, s-a apropiat de Putin în ultimii ani, în special după ce a primit sprijinul Kremlinului în timpul protestelor majore din 2020, în care demonstranţii l-au acuzat că a fraudat alegerile pentru un al cincilea mandat.

Rusia a mutat arme nucleare tactice de la propriile graniţe în Belarus.