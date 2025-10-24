G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Banca Centrală a Rusiei a redus rata dobânzii de referință pentru a…

banca centrala a rusiei, rusia, moscova, rubla, ruble, economie, inflatie, sanctiuni occidentale
Sursa foto: Natalia KOLESNIKOVA / AFP – Banca Centrală a Rusiei

Banca Centrală a Rusiei a redus rata dobânzii de referință pentru a patra oară consecutiv

Articole24 Oct • 196 vizualizări 0 comentarii

Banca Centrală a Rusiei a redus rata dobânzii de referință de la 17% la 16,5%. Aceasta este a patra reducere consecutivă a ratei dobânzii, potrivit BBC.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Pe 12 septembrie, Banca Centrală a redus rata dobânzii de referință de la 18% la 17%. Aceasta se afla la acest nivel pe 25 iulie, când autoritatea de reglementare a redus-o cu două puncte procentuale de la 20%.

Pe 6 iunie, Banca Rusiei a redus rata dobânzii de referință cu un punct procentual de la un nivel record de 21%. Aceasta a fost prima reducere de la 25 octombrie anul trecut.

Banca Centrală încearcă acum să navigheze literalmente între Scila și Caribda.

Pe de o parte, economia a încetinit brusc, ceea ce i-a determinat pe mulți să critice Banca Rusiei pentru menținerea ratelor dobânzilor la un nivel foarte ridicat. Pe de altă parte, inflația rămâne ridicată și scade lent, lăsând în urmă riscuri care persistă.

La 20 octombrie, inflația depășea 8,2% — un nivel foarte alarmant. În declarația sa, Banca Centrală Rusă a promis „o perioadă prelungită de politică monetară restrictivă”. Pentru 2026, autoritatea de reglementare prevede o rată de 13-15%.

Declarația Băncii Centrale menționează doi factori importanți care duc la accelerarea inflației, care sunt direct legați de războiul din Ucraina.

Autoritatea de reglementare menționează creșterea prețurilor la „combustibilul pentru motoare”, referindu-se la penuria de benzină din Rusia cauzată de atacurile cu drone ucrainene. Al doilea factor este bugetul, care, potrivit Băncii Centrale, nu are un efect „dezinflaționist” semnificativ.

Bugetul pentru 2026 nu prevede o reducere semnificativă a cheltuielilor militare și include, de asemenea, o creștere a TVA, ceea ce va duce inevitabil la creșterea prețurilor.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

Banca Centrală a Rusiei a redus dobânda de referinţă la 20%, în prima scădere din 2022, pe fondul temperării presiunilor inflaţioniste

Articole7 Iun 2025
0 comentarii

Banca Rusiei majorează dobânda de referinţă cu 100 de puncte de bază, până la 19%

Articole13 Sep 2024
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.