Banca Centrală a Rusiei a redus rata dobânzii de referință pentru a patra oară consecutiv

Banca Centrală a Rusiei a redus rata dobânzii de referință de la 17% la 16,5%. Aceasta este a patra reducere consecutivă a ratei dobânzii, potrivit BBC.

Pe 12 septembrie, Banca Centrală a redus rata dobânzii de referință de la 18% la 17%. Aceasta se afla la acest nivel pe 25 iulie, când autoritatea de reglementare a redus-o cu două puncte procentuale de la 20%.

Pe 6 iunie, Banca Rusiei a redus rata dobânzii de referință cu un punct procentual de la un nivel record de 21%. Aceasta a fost prima reducere de la 25 octombrie anul trecut.

Banca Centrală încearcă acum să navigheze literalmente între Scila și Caribda.

Pe de o parte, economia a încetinit brusc, ceea ce i-a determinat pe mulți să critice Banca Rusiei pentru menținerea ratelor dobânzilor la un nivel foarte ridicat. Pe de altă parte, inflația rămâne ridicată și scade lent, lăsând în urmă riscuri care persistă.

La 20 octombrie, inflația depășea 8,2% — un nivel foarte alarmant. În declarația sa, Banca Centrală Rusă a promis „o perioadă prelungită de politică monetară restrictivă”. Pentru 2026, autoritatea de reglementare prevede o rată de 13-15%.

Declarația Băncii Centrale menționează doi factori importanți care duc la accelerarea inflației, care sunt direct legați de războiul din Ucraina.

Autoritatea de reglementare menționează creșterea prețurilor la „combustibilul pentru motoare”, referindu-se la penuria de benzină din Rusia cauzată de atacurile cu drone ucrainene. Al doilea factor este bugetul, care, potrivit Băncii Centrale, nu are un efect „dezinflaționist” semnificativ.

Bugetul pentru 2026 nu prevede o reducere semnificativă a cheltuielilor militare și include, de asemenea, o creștere a TVA, ceea ce va duce inevitabil la creșterea prețurilor.