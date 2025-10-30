Avertismente severe de genocid după preluarea controlului asupra orașului El-Fasher din Sudan de către rebelii RSF

Forțele de Sprijin Rapid din Sudan (RSF) au capturat orașul El-Fasher din vestul țării, pe fondul relatărilor privind violențe extreme și ucideri în masă. Capturarea acestui oraș cheie din regiunea Darfur reprezintă un avantaj strategic pentru grupul rebel paramilitar, alimentând temerile că războiul civil din Sudan va intra într-o nouă fază de escaladare, scrie France 24.

Relatările venite marți seara din orașul El-Fasher, din vestul Sudanului, în momentul în care RSF a capturat orașul, au detaliat niveluri fără precedent de vărsare de sânge într-un conflict care a fost deja definit de violențe extreme.

În decurs de 48 de ore, atacurile RSF asupra orașului au provocat moartea a peste 2.000 de civili, potrivit grupurilor armate aliate armatei sudaneze.

ONU a citat relatări credibile despre „execuții sumare, atacuri asupra civililor de-a lungul rutelor de evacuare, raiduri din casă în casă și obstacole care împiedicau civilii să ajungă în siguranță”, împreună cu violența sexuală răspândită împotriva femeilor și fetelor.

Între timp, Laboratorul de Cercetare Umanitară al Universității Yale a găsit dovezi care sugerează „ucideri în masă sistematice” la o scară atât de mare încât petele de sânge de pe sol erau vizibile în imaginile din satelit.

Laboratorul Yale a afirmat că violențele au inclus atacuri asupra unităților medicale, personalului medical, pacienților și lucrătorilor umanitari.

Însă țintele principale au fost grupurile etnice non-arabe, inclusiv triburile Fur, Zaghawa și Masalit.

ONU a declarat că aproximativ 177.000 de civili sunt încă blocați în interiorul orașului de un blocaj de 56 de kilometri construit de RSF, care împiedică accesul la alimente, medicamente și căile de evacuare.

Între timp, aproximativ 26.000 de persoane au fugit în ultimele zile. Mulți au călătorit pe jos până în orașul Tawila, la aproximativ 60 de kilometri vest de El-Fasher, ajungând cu povești „îngrozitoare” despre „ucideri pe scară largă motivate etnic și politic și violență indiscriminată”, a declarat ONU.

Conflictul în curs

Preluarea puterii de către RSF în El-Fasher este cel mai recent capitol din istoria turbulentă a Sudanului.

Tensiunile au izbucnit din nou după înlăturarea de la putere în 2019 a președintelui Omar al Bashir, care a condus Sudanul timp de 30 de ani.

Războiul civil actual a început în aprilie 2023 ca o dispută între doi generali de rang înalt: șeful forțelor armate ale țării, Abdel Fattah al Burhan, și fostul său adjunct, Mohamed Hamdan Dagalo, șeful grupului paramilitar RSF.

Conflictul a fost marcat de violențe extreme – la puțin peste un an de la începerea luptelor, acesta a făcut deja aproximativ 150.000 de victime. Până în iulie 2025, 12 milioane de persoane au fost strămutate, iar unele părți ale țării au fost împinse în foamete.

Ambele părți au fost acuzate de atacuri asupra civililor și de încălcări grave ale dreptului internațional.

Înainte de preluarea puterii de către RSF, El-Fasher a fost supus unui asediu de 18 luni, marcat de foamete și bombardamente.

În oraș, „civilii erau deja slăbiți de foamete și au suferit bombardamente intense din partea forțelor guvernamentale, precum și un lung asediu impus de RSF”, a declarat David Keen, profesor de studii privind conflictele la London School of Economics and Political Science (LSE).

În prezent, armata sudaneză controlează o mare parte din nordul și estul Sudanului, inclusiv cea mai mare parte a frontierei cu Egiptul, despre care se relatează că este unul dintre principalii susținători ai lui Burhan.

De asemenea, controlează centrele urbane din Port Sudan – sediul guvernului lui Burhan recunoscut de ONU – și din capitala Khartoum, unde a recâștigat controlul de la RSF în martie.

Între timp, RSF controlează aproape toată regiunea vestică a Darfurului, inclusiv El-Fasher, împreună cu o mare parte din regiunea centrală Kordofan și un mic teritoriu de-a lungul frontierei Sudanului cu Libia și Egiptul.

Armata susține că RSF este susținută de Emiratele Arabe Unite, lucru negat de Emiratele Arabe Unite.

„Pivotul Darfurului”

Preluarea controlului asupra El-Fasher reprezintă un progres semnificativ pentru RSF.

Din punct de vedere logistic, orașul se află la intersecția rutelor comerciale, inclusiv a rutelor de trafic pentru accesul la combustibil, muniție și arme din Libia și Ciad.

Din punct de vedere politic, capturarea El-Fasherului conferă RSF controlul aproape complet asupra vestului Sudanului, împărțind efectiv țara în două teritorii.

„El-Fasher este pivotul Darfurului, ultimul oraș important care nu se află sub controlul RSF și centrul politic al grupurilor armate non-arabe”, a declarat dr. Matthew Sterling Benson-Strohmayer, director de cercetare pentru Sudan la LSE.

„Căderea sa conferă RSF o dominație aproape totală asupra vestului Sudanului, neutralizând probabil rivalii și transformând Darfurul dintr-o periferie a rebeliunii în inima unui stat paramilitar”, a adăugat el.

RSF a declarat în aprilie că formează un guvern rival, ridicând perspectiva ca Sudanul să se divizeze pentru a doua oară după secesiunea Sudanului de Sud în 2011.

Într-un astfel de scenariu, „modelele RSF din ultimii 20 de ani sugerează că dominația sa va fi definită de coercițiune”, a spus Sterling Benson-Strohmayer, incluzând „sisteme de impozitare, jafuri și ajutor strict controlat”.

„Un punct fără întoarcere”

Experții se tem că dominația RSF în regiunea vestică va da grupului mână liberă să eradice grupurile non-arabe care trăiesc acolo. Grupul paramilitar este descendent al milițiilor arabe islamiste Janjaweed.

În 2023, RSF a fost acuzat de masacre în capitala Darfurului de Vest, El-Geneina, ucigând până la 15.000 de persoane din grupul Masalit.

„În multe privințe, masacrele actuale reflectă pe cele din El-Geneina”, a spus Keen. „Se aștepta ca uciderile în represalii să aibă loc odată ce RSF a preluat El-Fasher, iar aceste crime au loc acum în mod clar la o scară oribilă.”

„Am fost avertizați că uciderile în masă ale civililor vor urma probabil căderii El-Fasher”, a fost de acord Alex de Waal, directorul organizației de cercetare World Peace Foundation. „Toate semnele de avertizare pentru masacrul genocidal sunt roșii.”

O astfel de violență ar putea marca un „punct fără întoarcere”, a spus el, servind la „polarizarea suplimentară a Sudanului și la periclitarea oricăror șanse de pace sau de reconstrucție a statului”.

Puțin interes pentru negocieri între armată și RSF.

„Perspectivele de pace sunt minime”, a declarat pentru AFP analistul sudanez Kholood Khair. „Nici armata, nici RSF, din motive strategice sau de pe câmpul de luptă, nu sunt dispuse să se angajeze în favoarea unui armistițiu sau a unor discuții de pace autentice.”

De obicei, „atunci când o parte suferă o înfrângere, vrea mai întâi să răzbune înfrângerea înainte de a discuta. Și când o parte a obținut o victorie, vrea să-și consolideze avântul înainte de a discuta”, a spus de Waal.

„Acest lucru a contribuit mult timp la o formulă pentru continuarea războiului.”