Avertisment Salvamont Râșnov: pericol de avalanșă în Bucegi / Sunt aici și…

Sursa foto: Facebook/ Salvamont Brașov

Avertisment Salvamont Râșnov: pericol de avalanșă în Bucegi / Sunt aici și porțiuni întinse de gheață, ceea ce îngreunează deplasarea și crește riscul de accidentare

Travel27 Oct • 32 vizualizări 0 comentarii

Salvamont Râșnov a emis un avertisment important pentru turiști și iubitorii de drumeții în Masivul Bucegi, anunță Brașov.net.

Echipa salvamont a observat o placă de zăpadă și gheață de mari dimensiuni, parțial desprinsă, situată în partea dreaptă a Hornului Mare. Această formațiune are un risc ridicat de desprindere, mai ales odată cu creșterea temperaturilor în perioada următoare, iar dacă va aluneca, poate provoca accidente grave sau accidente cu traume multiple pentru cei aflați în zonă.

Pe traseele din perimetrul respectiv s-au constatat și porțiuni întinse de gheață, ceea ce îngreunează deplasarea și crește riscul de accidentare, mai ales pentru cei neatenți sau fără echipament adecvat.

În consecință, Salvamont Râșnov recomandă tuturor turiștilor să evite suprasolicitarea traseelor din zona Hornului Mare în următoarele zile, și să fie extrem de prudenți în zonele în care se acumulează zăpadă și gheață, pentru a preveni accidentele.

