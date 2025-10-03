G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Autorul atacului din faţa unei sinagogi din Manchester este un britanic de…

Atac sinagogă Manchester
Screenshot X

Autorul atacului din faţa unei sinagogi din Manchester este un britanic de origine siriană

Articole3 Oct • 123 vizualizări 0 comentarii

Autorul atacului comis joi dimineaţa în faţa unei sinagogi din Manchester, Anglia, care a fost împuşcat mortal de poliţie, este un britanic de 35 de ani, de origine siriană, a anunţat poliţia locală într-un comunicat, relatează AFP, citată de Agerprpes.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

Trei suspecţi, doi bărbaţi cu vârsta de aproximativ treizeci de ani şi o femeie de şaizeci de ani, au fost reţinuţi joi seara, fiind suspectaţi de „comitere, pregătire şi incitare la acte teroriste”, a precizat poliţia locală.

Premierul britanic Keir Starmer a anunţat joi că este în curs desfăşurarea de forţe de poliţie la sinagogi din întreg Regatul Unit, după un atac în care au fost ucişi doi oameni în apropierea unei sinagogi din Manchester, notează Reuters.

„Vom face totul pentru a menţine siguranţa comunităţii noastre evreieşti”, a asigurat şeful guvernului de la Londra după incidentul din nordul Angliei.

Conform unor informaţii actualizate, s-au confirmat decesele a două victime, iar alte trei erau în stare gravă, după ce un vehicul a intrat în mulţime, iar cel puţin una dintre ele a fost înjunghiată cu un cuţit.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

O familie întreagă, cu doi copii mici, a fost ucisă într-un atac rusesc cu dronă în regiunea ucraineană Sumî

Articole30 Sep • 172 vizualizări
0 comentarii

Președintele Nicolas Maduro, pregătit să declare starea de urgenţă în Venezuela, în cazul unei „agresiuni” din partea SUA

Articole30 Sep • 404 vizualizări
0 comentarii

O cazarmă din capitala Mexicului, atacată în cursul unei manifestaţii ce comemora dispariţia a 43 de studenţi

Articole26 Sep • 230 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.