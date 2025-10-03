Autorul atacului din faţa unei sinagogi din Manchester este un britanic de origine siriană
Autorul atacului comis joi dimineaţa în faţa unei sinagogi din Manchester, Anglia, care a fost împuşcat mortal de poliţie, este un britanic de 35 de ani, de origine siriană, a anunţat poliţia locală într-un comunicat, relatează AFP, citată de Agerprpes.
Trei suspecţi, doi bărbaţi cu vârsta de aproximativ treizeci de ani şi o femeie de şaizeci de ani, au fost reţinuţi joi seara, fiind suspectaţi de „comitere, pregătire şi incitare la acte teroriste”, a precizat poliţia locală.
Premierul britanic Keir Starmer a anunţat joi că este în curs desfăşurarea de forţe de poliţie la sinagogi din întreg Regatul Unit, după un atac în care au fost ucişi doi oameni în apropierea unei sinagogi din Manchester, notează Reuters.
„Vom face totul pentru a menţine siguranţa comunităţii noastre evreieşti”, a asigurat şeful guvernului de la Londra după incidentul din nordul Angliei.
Conform unor informaţii actualizate, s-au confirmat decesele a două victime, iar alte trei erau în stare gravă, după ce un vehicul a intrat în mulţime, iar cel puţin una dintre ele a fost înjunghiată cu un cuţit.
