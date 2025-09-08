G4Media.ro
Autorităţile ruse i-au retras cetăţenia opozantului Ilia Iaşin / A denunţat invazia…

Sursa foto: Wikimedia Commons / David Krikheli

Autorităţile ruse i-au retras cetăţenia opozantului Ilia Iaşin / A denunţat invazia rusă din Ucraina și a fost eliberat anul trecut într-un schimb de prizonieri între Occident şi Moscova

Opozantul anti-Kremlin Ilia Iaşin, aflat în exil, a susţinut luni că autorităţile ruse i-au retras cetăţenia, conform informaţiilor dintr-un nou dosar penal împotriva sa, relatează agenția de știri AFP, citată de Agerpres.

Ilia Iaşin, în vârstă de 42 de ani, a fost închis în Rusia în 2022 pentru că a denunţat invazia rusă din Ucraina. El a fost eliberat anul trecut într-un schimb de prizonieri între Occident şi Moscova.

Într-un mesaj pe Telegram, el a anunţat că se confruntă cu noi acuzaţii penale pentru că a refuzat să se recunoască drept „agent străin”, un statut stigmatizant în Rusia şi care îi vizează pe criticii guvernului.

Potrivit opozantului, avocatul său a primit un document în legătură cu acest caz în care se specifică faptul că Iaşin are acum statutul de „apatrid” şi i se interzice intrarea pe teritoriul rus.

„Adică (…) mi s-a retras cetăţenia rusă”, a comentat Iaşin.

Conform publicaţiei ruse Mediazona, judecătorul care a început examinarea cazului a cerut procuraturii să explice definiţia „persoană apatridă”.

Deşi Constituţia rusă interzice tehnic retragerea cetăţeniei, din 2022, figuri pro-Kremlin au cerut în mod regulat retragerea cetăţeniei disidenţilor pe care îi consideră „trădători”.

O nouă audiere a fost programată pentru 15 septembrie.

Ilia Iaşin a fost un apropiat al liderului opoziţiei, Aleksei Navalnîi, care a murit în februarie 2024 într-o închisoare din Arctica în circumstanţe neclare.

După eliberarea sa şi începutul vieţii în exil, Iaşin a declarat că nu a cerut niciodată să fie schimbat şi a susţinut că cei care denunţă regimul au mai multă influenţă rămânând în Rusia.

Opoziţia rusă, divizată de lupte interne, încearcă să câştige credibilitate de la moartea lui Aleksei Navalnîi, pe fondul cenzurii militare şi al represiunii tot mai mari din partea Kremlinului.

Aproape toate figurile proeminente ale opoziţiei ruse au fost închise sau au fugit din ţară de când preşedintele Vladimir Putin şi-a intensificat represiunea împotriva vocilor critice după lansarea invaziei din Ucraina în februarie 2022.

