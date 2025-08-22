Autorităţile din California anunţă un caz de ciumă / Anual se înregistrează circa 7 cazuri de ciumă la om în Statele Unite

Un locuitor din apropierea Lacului Tahoe s-a îmbolnăvit de ciumă, probabil după ce a fost muşcat de un purice în timpul unui sejur la un camping în zonă, anunţă autorităţile sanitare din California, scrie presa americană, potrivit News.ro.

Pacientul, a cărui identitate nu a fost dezvăluită, se reface în prezent la domiciliu, sub supravegherea unei echipe medicale.

”Ciuma este prezentă în numeroase regiuni în California, inclusiv în zone de înaltă altitudine în comitatul El Dorado”, declară directorul interimar al Sănătăţii Publice din comitat, Kyle Fliflet.

”Este important să luăm măsuri de precauţie atât pentru noi, cât şi pentru animale de companie, atunci când sunt în aer liber, mai ales în plimbări, drumeţii sau campinguri în zone în care trăiesc rozătoare sălbatice”, cere el la CNN.

Potrivit unor oficiali din comitatul El Dorado, ultimul caz de ciumă la om a fost înregistrat în zonă în anul 2020.

Infecţia, rară, a fost cauzată de bacteria Yersinia pestis.

Potrivit Centrelor americane de Controlul şi Prevenţia Bolilor (CDC), în medie, în Statele Unite, se înregistrează anual aproximativ şapte cazuri de ciumă la om, în principal în zone rurale în Vestul american.

Însă, în prezent, boala este departe de a fi la fel de mortală ca în Evul Mediu.

Ciuma poate să fie tratată cu antibiotice, dacă este diagnosticată la timp.

Simptomele ciumei sunt febră, frisoane, o stare de slăbiciune puternică şi inflamarea ganglionilor.

Autorităţile locale le cer drumeţilor şi participanţilor la tebere să fie precauţi atunci când sunt în aer liber şi le cer să folosească mijloace ca repelente de insecte sau să efectueze un tratament aniparazitar al animalelor lor domestice.