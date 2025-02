Autorităţile americane arată cu degetul nereguli la Tesla, compania lui Elon Musk, în urma morţii unui angajat în fabrica din Austin

Tesla este de vină de moartea prin electrocutare a unui angajat, Victor Gomez Sr., la 1 august 2024, la fabrica din Austin potrivit unei anchete a agenţiei însărcinate cu sănătate şi securitatea muncii (OSHA) care s-a încheiat în ianuarie, anunţă Departamentul american al Muncii, relatează agenția de știri Reuters, citată de News.ro.

Concluziile sunt defavorabile Tesla.

Constructorul de automobile a fost chemat în justiţie cu privire la nerespectarea reglementărilor privind securitatea.

Departamentul Muncii refuză însă să facă publiciile acuzaţiile formulate împotriva Tesla, compania lui Elon Musk, un apropiat al preşedintelui american Donald Trump.

Familia victimei a dat Tesla în judecată şi o acuză de neglijenţă.

Potrivit plângerii familiei în justiţie, panoul electric la care muncea Victor Gomez Sr. atunci când a murit se afla sub tensiune, în pofida faptului că trebuia să fie deconectat de la orice alimentare cu electricitate.

Tesla nu vrea să comenteze.

Un reprezentant democrat din Texas în Congresul american, Greg Casar, deplânge lipsa transparenţei autorităţilor.

An electrician’s death cannot be ignored simply because the CEO he was working for is Elon Musk.

I’m demanding the release of the results of the investigation into the death of Victor Joe Gomez Sr., who was electrocuted while working at Elon’s Gigafactory in my district.…

— Congressman Greg Casar (@RepCasar) February 19, 2025

”Americanii au dreptul să ştie dacă Tesla şi contractorii săi au pus în pericol viaţa unui om şi dacă Tesla intenţionează să aplice de-acum reglementările de securitate” în muncă, denunţă alesul democrat.

El cere ca ancheta să fie făcută publică.