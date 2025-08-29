G4Media.ro
Autoritatea Palestiniană cere Washingtonului să „revină asupra deciziei" de a nu acorda…

Sursa foto: JENS SCHLUETER / AFP

Autoritatea Palestiniană cere Washingtonului să „revină asupra deciziei" de a nu acorda vize delegaţiei palestinien pentru ONU

Autoritatea Palestiniană a cerut vineri Washingtonului să „revină asupra deciziei” de a nu acorda vize delegaţiei palestiniene înainte de a participa la Adunarea Generală a ONU, unde se aşteaptă ca Franţa să pledeze pentru recunoaşterea unui stat palestinian, relatează AFP, transmite Agerpres.

„Preşedinţia palestiniană şi-a exprimat profundul regret şi uimirea faţă de (această) decizie (care) este în contradicţie cu dreptul internaţional”, se arată într-un comunicat difuzat de agenţia de presă oficială palestiniană Wafa, amintind faptul că „Statul Palestina este membru observator al Organizaţiei Naţiunilor Unite”.

„Preşedinţia a cerut guvernului american să (…) revină asupra deciziei de a nu acorda vize delegaţiei palestiniene (înainte) de a se deplasa la New York pentru a participa la reuniunile Adunării Generale” prevăzute în septembrie, se adaugă în comunicat.

Statele Unite au anunţat vineri că revocă şi refuză acordarea de vize unor membri ai Autorităţii Palestiniene şi Organizaţiei pentru Eliberarea Palestinei înaintea viitoarei Adunări Generale a ONU din septembrie, notează AFP şi Reuters.

„Secretarul de stat Marco Rubio revocă şi refuză acordarea de vize pentru membrii Organizaţiei pentru Eliberarea Palestinei şi ai Autorităţii Palestiniene înaintea viitoarei Adunări Generale a Naţiunilor Unite”, ce va avea loc între 9 şi 23 septembrie, a transmis Departamentul de Stat într-un comunicat.

Departamentul de Stat îi acuză pe palestinieni că se servesc de justiţie în scopuri nelegitime prin adresarea către Curtea Penală Internaţională şi Curtea Internaţională de Justiţie pentru rezolvarea conflictului cu Israelul.

Aceste restricţii înseamnă, probabil, că preşedintele Autorităţii Palestiniene, Mahmoud Abbas, nu va putea călători la New York pentru a se adresa Adunării Generale, aşa cum face de obicei.

