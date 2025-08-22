Autoritatea Electorală Permanentă, întâlnire cu o delegație din SUA: „ Discuţiile au vizat sistemul electoral românesc în ansamblu şi nu s-au concentrat pe un anumit scrutin”

Autoritatea Electorală Permanentă precizează că reuniunea de joi a reprezentanţilor instituţiei cu o delegaţie a Statelor Unite ale Americii se înscrie în seria obişnuită de întâlniri pe care AEP le are cu parteneri externi, în contextul firesc al cooperării internaţionale menite să promoveze experienţa României în organizarea şi desfăşurarea alegerilor libere şi corecte, transmite Agerpres.

„Având în vedere informaţiile false apărute în spaţiul public cu privire la întâlnirea dintre reprezentanţii Autorităţii Electorale Permanente şi o delegaţie a Statelor Unite ale Americii, AEP face următoarele precizări. Reuniunea de ieri, 21 august 2025, se înscrie în şirul obişnuit de întâlniri pe care AEP le are cu parteneri externi în contextul firesc al cooperării internaţionale menite să promoveze experienţa României în organizarea şi desfăşurarea alegerilor libere şi corecte. Discuţiile au vizat sistemul electoral românesc în ansamblu şi nu s-au concentrat pe un anumit scrutin, fiind atinse subiecte din domeniul legislaţiei electorale, al procedurilor din secţiile de votare şi al finanţării partidelor politice şi a campaniilor electorale”, se arată într-un comunicat de presă al AEP.

Sursa citată informează că subiectele discutate în cadrul întâlnirii au vizat teme uzuale, abordate în contextul schimburilor de experienţă pentru promovarea bunelor practici în materie electorală dezvoltate de România, şi nu au depăşit cadrul general al discuţiilor purtate de-a lungul timpului cu specialişti din instituţii omoloage, precum şi cu reprezentanţi ai organizaţiilor internaţionale care activează în domeniul electoral.

„Reamintim că delegaţi ai Ambasadei SUA la Bucureşti au fost prezenţi la toate programele de observare ale alegerilor din 2024 şi 2025, organizate de AEP pentru asigurarea transparenţei proceselor electorale”, mai spune comunicatul.