Australia semnează un acord de apărare cu Papua Noua Guinee pentru a contracara influenţa Chinei în regiunea Pacificului

Un acord de apărare fără precedent care permite cetăţenilor din Papua Noua Guinee să servească în armata australiană va fi semnat săptămâna aceasta, a anunţat luni Ministerul australian al Apărării, în contextul în care Canberra doreşte să contracareze influenţa Chinei în regiune, informează AFP citată de Agerpres.ro.

Acest nou acord va fi semnat de prim-miniştrii celor două ţări miercuri, la Port Moresby, capitala Papua Noua Guinee, cu ocazia aniversării a 50 de ani de independenţă a arhipelagului.

Calificat drept „istoric” de către ministrul apărării australian, acest acord ar urma să permită locuitorilor din Papua Noua Guinee să obţină cetăţenia australiană dacă servesc în armata acestei ţări, conform unor media australiene, transmite Agerpres.

Armata australiană este deja deschisă neozeelandezilor, canadienilor, britanicilor şi americanilor încă de anul trecut.

„La acea vreme am spus că ne vom menţine un ochi asupra Pacificului”, a declarat Richard Marles, ministrul australian al apărării. „Acordul pe care îl vom semna cu Papua Noua Guinee merge în această direcţie”, a adăugat el.

Canberra urmăreşte să îşi consolidează alianţele în regiune în faţa Beijingului. China investeşte de zece ani miliarde de dolari în statele din Pacific, finanţând, de exemplu, construcţia de spitale şi stadioane pentru a-şi consolida influenţa. În ultimii ani, Insulele Solomon, Kiribati şi Nauru şi-au întrerupt legăturile diplomatice cu Taipei în favoarea Beijingului.