AUR va depune o moţiune simplă pe tema politicilor din educaţie

Parlamentarii AUR vor depune, miercuri, o moţiune simplă pe tema politicilor din educaţie, a anunţat, luni, liderul senatorilor formaţiunii, Petrişor Peiu, transmite Agerpres.

„Din păcate, avem o situaţie mult mai grea decât în anii trecuţi în educaţie. Din punct de vedere politic, noi am decis să marcăm această degradare a modului în care statul român tratează educaţia, printr-o moţiune simplă pe tema politicilor din educaţie, pe care o vom depune în ziua de miercuri. Aşa, ca să fac o glumă care nu e chiar glumă, sigur că strângem semnăturile până miercuri, dar ne era teamă că dacă o depuneam azi şi regulamentul prevede ca în maxim şase zile de la depunere să se dezbată, să nu ne programeze dezbaterea din nou duminică. Am văzut că onor coaliţia a început să se obişnuiască cu ziua de duminică, şi atunci o depunem miercuri, pentru a evita o astfel de chestiune. (…) Va fi depusă la Senat”, a declarat Peiu într-o conferinţă de presă, la Parlament.

Potrivit acestuia, moţiunea porneşte de la trei premise: România este statul european care alocă cea mică pondere din PIB pentru educaţie şi cercetare, testele standardizate ne plasează pe ultimul loc în UE, cu o rată a analfabetismului funcţional de 44%, respectiv ponderea tinerilor cu studii superioare – 25-26%, „ceea ce iarăşi ne plasează pe ultimul loc în UE”.

„Toate aceste trei considerente ar fi trebuit să ne facă, ca stat, să creştem expunerea financiară către educaţie şi, cu toate acestea, actuala coaliţie a decis să scadă contribuţia financiară a statului la procesul educativ. Sigur că asta va însemna că sărmanii părinţi vor trebui să scoată mai mulţi bani din buzunar pentru a suplini cu meditaţii ceea ce nu se face sau nu se face cum trebuie la şcoală. Este a noua oară după 1990 când se reglează dezechilibrele bugetare pe seama educaţiei”, a menţionat Peiu.

Senatorul Sorin Lavric a amintit de protestul profesorilor din Piaţa Victoriei faţă de măsurile de austeritate pe care le ia ministrul Educaţiei, Daniel David, şi implicit Guvernul Bolojan. El a adăugat că suntem pe ultimul loc din UE în privinţa bugetului alocat educaţiei, care este 3,04% din PIB, deşi în lege scrie că trebuie să fie 6%.

„Astăzi nu mai avem nici instrucţie, nu mai avem nici vocaţie. Ce avem este umilinţă şi, în acelaşi timp, descurajare şi eventual dresaj. Profesorii, care şi aşa aveau salarii mici, se vor pomeni văduviţi şi de acele mici salarii pe care le aveau. La fel, bursele vor fi tăiate în proporţie de 40%, studenţii fiind descurajaţi, fiind demotivaţi. (…) Dresaj, pentru că ceea ce face Daniel David este să ducă mai departe politica de ideologizare a şcolii pe care a început-o Ligia Deca. (…) Daniel David cu adevărat îngroapă educaţia”, a susţinut Lavric.

El a menţionat că, cel mai probabil, moţiunea simplă pe educaţie va fi citită săptămâna viitoare, luni.

„Să vedem dacă luni va exista vreo tresărire de grijă şi de protecţie faţă de învăţământul românesc, în măsura în care ni se va da voie ca luni să citim această moţiune simplă”, a adăugat Lavric.

Senatoarea Luminiţa Păucean a subliniat că „educaţia nu este o anexă contabilă, ci este viitorul României”.

„Vom depune această moţiune simplă din motive multe şi grave. (…) Domnul David a minţit cu neruşinare în 5 iunie, când se jura public că nu va fi ministrul eficientizării şi că nu va exista niciun profesor concediat, ca, în mai puţin de o lună, să semneze legea care dă afară mii de profesori şi măreşte norma didactică. După această minciună sfruntată a venit şi cenzura, când cercetătorii de la Institutul de Ştiinţe al Educaţiei au dovedit cu date oficiale că norma profesorilor români este deja peste media europeană şi au dovedit cu date oficiale, dar domnul ministru a blocat publicarea acestor adevăruri, a ales să ascundă acest adevăr ştiinţific pentru a-şi justifica măsurile false. (…) Vreau să spunem răspicat că educaţia nu este o anexă contabilă, ci este viitorul României. Profesorii trebuie respectaţi, şcolile sprijinite, iar banii trebuie să ajungă la elevi şi nu la cliente, la politică. Chemăm toţi parlamentarii să voteze această moţiune şi nu să o facă pentru noi, iniţiatorii acesteia, ci pentru copiii României şi pentru viitorul acestei ţări”, a transmis senatoarea.