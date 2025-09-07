AUR amenință că atacă la CCR proiectele de reformă ale guvernului Bolojan: „Asasinii democraţiei calcă în picioare voinţa poporului român”

După ce Parlamentul a respins duminică cele patru moțiuni de cenzură împotriva Guvernului Bolojan, resprezentanții formațiunii extremiste AUR anunță vă vor ataca la Curtea Constituțională pachetul de legi privind

măsurile pentru reducerea deficitului.

”Astăzi, coaliţia PNL-PSD-UDMR-USR şi minorităţi a demonstrat din nou dispreţul total faţă de români, respingând în grabă, într-o zi de duminică, moţiunile de cenzură depuse de AUR împotriva guvernului Bolojan. În loc să respecte votul democratic şi dezbaterea parlamentară, guvernul a ales să calce în picioare Constituţia şi să îşi asume, de cinci ori consecutiv, răspunderea pe proiecte care lovesc direct în profesori, pensionari, mame, studenţi şi antreprenori români. AUR va ataca la Curtea Constituţională patru proiecte impuse prin abuz”, spune AUR într-un comunicat oficial.

„Aţi ales să călcaţi în picioare voinţa poporului român, să nu mai aveţi dialog cu românii şi să vă baricadaţi în spatele unei majorităţi care, chipurile, în Parlament este la 70%. (…) Nu e de mirare că faceţi acest lucru pentru că tot voi sunteţi cei care v-aţi cramponat de putere şi aţi anulat alegerile, aţi fraudat alegerile. Dacă voi nu faceţi ce trebuie făcut este evident, cu 13.000 de locuri de muncă care la un moment dat vor fi tăiate nu faceţi nicio reformă, doar vă jucaţi de-a reforma. Creşteţi taxe şi scădeţi încasările la stat. Ăsta este singurul efect care se produce. În timp ce ministrul vostru de finanţe are firme care nu îşi declară bilanţul, nu îşi plătesc datoriile la stat, antreprenorii din viaţa reală îşi restrâng activitatea, îşi închid activitatea sau îşi relochează în alte companii şi îşi mută sediul social în alte companii. Lăsaţi pentru firmele străine, pentru multinaţionale un procent de 1% ca fiind deductibili pe când firmele româneşti nu au cum să îndeplinească acest barem. Vă jucaţi cu sănătatea naţiunii permiţând în continuare jocuri de noroc. Luaţi şansa de mâine a mamelor cu copii, a celor din mediul rural, pe care spuneţi voi că îi apăraţi, a profesorilor, a veteranilor, a multor altor categorii blestemate de actualul guvern la sărăcie perpetuă. Acest lucru se vede şi în domeniul sănătăţii. Voi restrângeţi activitatea medicilor de familie care îşi vor închide cabinetele din mediul rural. Tratamentul ambulatoriu îl subfinanţaţi, puneţi în pericol accesul la medicamentele generice şi limitaţi la o investigaţie de înaltă specialitate pentru bolnavii cronici” – se mai precizează în comunicatul AUR.

Formațiunea extremistă îi numește pe membrii partidelor din coaliția de guvernare: „asasinii democrației din România”, criticând ajutorul acordat Ucrainei,

„Peste 14 miliarde de euro s-au dat pentru Ucraina? Dacă aceşti bani erau direcţionaţi pentru programul de masă caldă, dacă aceşti bani nu mai erau luaţi de la familiile monoparentale şi bursele care se dădeau copiilor din familiile monoparentale, dacă lăsaţi o şansă mediului rural, preferaţi să vă salvaţi pe voi, după cum vă salvaţi astăzi, într-o zi de duminică, cu acest vot pentru a nu da faţă în faţă cu poporul român. Mai devreme sau mai târziu acest lucru este inevitabil. Aşa că, pentru că v-am văzut că aveţi tendinţe de fugă, eu vă sugerez să părăsiţi barca cât mai curând şi să respectaţi regulamentul celor două camere”, a transmis liderul AUR George Simion.

AUR acuză PSD, ”care până mai ieri poza în marele adversar al austerităţii, că a arătat astăzi că este doar complice: a respins moţiunile depuse de AUR şi a rămas parte activă la distrugerea economiei şi umilirea românilor”.

AUR anunţă că va ataca la CCR patru legi adoptate prin angajarea răspunderii de Guvernul Bolojan: