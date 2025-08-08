Atenţionare de călătorie emisă de MAE: Incendiu de mari proporţii în Ventura şi în Los Angeles County (SUA) / Autorităţile au decis evacuarea mai multor zone / Cetăţenilor români li se recomandă să manifeste precauţie

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Statele Unite ale Americii, în contextul unui incendiu de mari proporţii în Ventura şi în Los Angeles County. Autorităţile au decis evacuarea mai multor zone, iar cetăţenii români aflaţi acolo sunt îndemnaţi să manifeste precauţie, transmite News.ro.

MAE informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Statele Unite ale Americii asupra faptului că, în zona lacului Piru (Ventura County), la vest de Santa Clarita, a izbucnit un incendiu de mari proporţii (Canyon Fire), care s-a extins rapid în Los Angeles County şi continuă să avanseze spre est, afectând o suprafaţă de aproximativ 2.000 hectare (20 km²).

În acest context, autorităţile locale au decis evacuarea mai multor zone, printre care şi Val Verde, Hasley Canyon, Hathaway Ranch, Oak Canyon, Romero Canyon, Cambridge, Greenhill, Sloan, Industria şi Hillcrest.

”MAE recomandă cetăţenilor români din zonă să manifeste precauţie, să se informeze doar din surse oficiale, să urmeze instrucţiunile autorităţilor americane, să respecte ordinele de evacuare transmise de către pompieri şi poliţie şi să apeleze 911 în caz de pericol iminent”, se arată în comunicatul ministerului.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Los Angeles: +1 310 444 0623, +1 310 473 8061, +1 310 231 4468, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefonul de urgenţă al Consulatului General al României la Los Angeles: +1 310 721 0474.