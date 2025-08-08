G4Media.ro
Economedia G4Food TechRider PetsCats

G4Media.ro

Atenţionare de călătorie emisă de MAE: Incendiu de mari proporţii în Ventura…

California incendiu, Los Angeles
Credit line: Ringo Chiu / Zuma Press / Profimedia

Atenţionare de călătorie emisă de MAE: Incendiu de mari proporţii în Ventura şi în Los Angeles County (SUA) / Autorităţile au decis evacuarea mai multor zone / Cetăţenilor români li se recomandă să manifeste precauţie

Articole8 Aug 0 comentarii

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Statele Unite ale Americii, în contextul unui incendiu de mari proporţii în Ventura şi în Los Angeles County. Autorităţile au decis evacuarea mai multor zone, iar cetăţenii români aflaţi acolo sunt îndemnaţi să manifeste precauţie, transmite News.ro.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media

- articolul continuă mai jos -

MAE informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Statele Unite ale Americii asupra faptului că, în zona lacului Piru (Ventura County), la vest de Santa Clarita, a izbucnit un incendiu de mari proporţii (Canyon Fire), care s-a extins rapid în Los Angeles County şi continuă să avanseze spre est, afectând o suprafaţă de aproximativ 2.000 hectare (20 km²).

În acest context, autorităţile locale au decis evacuarea mai multor zone, printre care şi Val Verde, Hasley Canyon, Hathaway Ranch, Oak Canyon, Romero Canyon, Cambridge, Greenhill, Sloan, Industria şi Hillcrest.

”MAE recomandă cetăţenilor români din zonă să manifeste precauţie, să se informeze doar din surse oficiale, să urmeze instrucţiunile autorităţilor americane, să respecte ordinele de evacuare transmise de către pompieri şi poliţie şi să apeleze 911 în caz de pericol iminent”, se arată în comunicatul ministerului.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Los Angeles: +1 310 444 0623, +1 310 473 8061, +1 310 231 4468, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie telefonul de urgenţă al Consulatului General al României la Los Angeles: +1 310 721 0474.

Disclaimer:
- G4Media nu a cerut și nu a primit niciodată fonduri guvernamentale direct sau sub forma unor campanii de informare. Acesta este un ajutor de stat mascat care distorsionează piața de media și este inacceptabil. De asemenea, G4Media nu acceptă bani de la partidele politice în afara campaniilor electorale. Publicitatea electorală marcată ca atare este normală în perioada alegerilor.

- G4Media nu a primit și nu acceptă reclame de la industrii precum jocuri de noroc, pariuri, alcool și tutun. Este strict opțiunea G4Media. Nu promovăm vicii care pot distruge sănătatea, viața sau cariera unor oameni.

Tags: , , ,
Susține-ne activitatea G4Media logo
Donație Paypal recurentă

Donează lunar pentru susținerea proiectului G4Media

Donează prin Transfer Bancar

CONT LEI: RO89RZBR0000060019874867

Deschis la Raiffeisen Bank
Donează prin Patreon

Donează

Citește și...

SUA oferă o recompensă de 50 de milioane de dolari pentru arestarea liderului venezuelean Nicolás Maduro / „Recompensa este patetică” – răspunsul Venezuelei

Articole8 Aug • 486 vizualizări
0 comentarii

Comisia Europeană, nedumerită de întârzierea aplicării de către SUA a acordului comercial convenit

Articole7 Aug • 8.663 vizualizări
0 comentarii

Un peşte a căzut din ciocul unei păsări de pradă pe o linie de înaltă tensiune şi a provocat un incendiu în Canada

Articole7 Aug • 14.281 vizualizări
0 comentarii

Pentru a posta un comentariu, trebuie să te Înregistrezi sau să te Autentifici.