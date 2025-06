Așteptări mari în MP al Austriei de F1: Cine transmite la tv cursa în care toți ochii sunt pe upgrade-urile RedBull și Ferrari

RedBull și Ferrari se vor prezenta la Marele Premiu al Austriei cu upgrade-uri majore, marea speranță fiind aceea că vor reuși să aibă un răspuns pe măsura performanței rivalilor de la McLaren.

Înainte de curse de pe RedBull Ring, Piastri conduce cu 198 de puncte, el fiind urma de coechipierul Lando Norris (176) și de Max Verstappen (155).

Pirelli aduce pe circuitul de la Spielberg pneuri C3 (hard), C4 (medii) și C5 (soft), alături de pneuri intermediare de ploaie.

Factori cheie în MP al Austriei: frânele, degradarea anvelopelor și temperaturile variabile.

Este posibilă o strategie cu 2-3 opriri la boxe.

Temperaturile vor fi cuprinse în acest weekend între 16 și 32°C. Aceste variații pot influența răcirea și setările mecanice.

Programul Marelui Premiu din Austria, ediția din 2025

Vineri, 27 iunie

Antrenamente 1 / 14:30 – 15:30 / Antena Play direct

Antrenamente 2/ 18:00 – 19:00 / Antena Play direct

Sâmbătă, 28 iunie

Antrenamente 3 / 13:30 – 14:30 / Antena Play direct

Calificări / 17:00 – 18:00 / Antena 3 și Antena Play direct

Duminică, 29 iunie

Cursa / ora 16:00 / Antena 1 și Antena Play direct

RedBull Ring Circuit

Primul GP găzduit: 1970

Lungime circuit: 4,318 km

Cel mai rapid tur: Carlos Sainz (1:05.619 în 2020, alături de Ferrari)

Numărul de tururi: 71

Distanță totală cursă: 306,452 de km

Circuitul are 3 zone DRS, sistemul menit să favorizeze depășirile din Formula 1

Ce a fost în 2024 la Marele Premiu al Austriei

Pole position: Max Verstappen (RedBull – 1:04.314)

Cel mai rapid tur: Fernando Alonso (Aston Martin – 1:07.694 în turul 70)

Locul 1: George Russell (Mercedes)

Locul 2: Oscar Piastri (McLaren)

Locul 3: Carlos Sainz (Ferrari)

Oh deer! 🦌 An unexpected visitor leads to this radio exchange between Juan Pablo Montoya and his race engineer in 2001 🤣#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/R0gIgucrjZ — Formula 1 (@F1) June 24, 2025

Contact for the Mercedes duo 💥 Lewis Hamilton and Nico Rosberg’s intra-team battles culminated in this moment in 2016 👀#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/HvW3dIDHNa — Formula 1 (@F1) June 24, 2025

Cum arată clasamentul piloților din F1 după cursa din Canada

1 Oscar Piastri (McLaren) 198 puncte

2 Lando Norris (McLaren) 176

3 Max Verstappen (RedBull) 155

4 George Russell (Mercedes) 136

5 Charles Leclerc (Ferrari) 104

6 Lewis Hamilton (Ferrari) 79

7 Kimi Antonelli (Mercedes) 63

8 Alexander Albon (Williams) 42

9 Esteban Ocon (Haas) 22

10 Isack Hadjar (Racing Bulls) 21

11 Nico Hulkenberg (Kick Sauber) 20

12 Lance Stroll (Aston Martin) 14

13 Carlos Sainz (Williams) 13

14 Pierre Gasly (Alpine) 11

15 Yuki Tsunoda (RedBull) 10

16 Fernando Alonso (Aston Martin) 8

17 Oliver Bearman (Haas) 6

18 Liam Lawson (Racing Bulls) 4

19 Gabriel Bortoleto (Alpine) 0

20 Franco Colapinto (Alpine) 0

21 Jack Doohan (Alpine) 0

Clasament constructori

1 McLaren 374 puncte

2 Mercedes 199

3 Ferrari 183

4 RedBull 162

5 Williams 55

6 Haas 28

7 Racing Bulls 28

8 Aston Martin 22

9 Kick Sauber 20

10 Alpine 11.

Marile Premii din sezonul 2025 al Formulei 1