Consilierii locali PNL și AUR din Pomezeu (Bihor) boicotează ședințele: nu și-au…

Simbol al comunei Pomezeu, judetul Bihor, la intrarea in localitate
Sursa foto: Facebook / Comuna Pomezeu Bihor

Consilierii locali PNL și AUR din Pomezeu (Bihor) boicotează ședințele: nu și-au încasat indemnizațiile / Primar: Nici eu nu am primit indemnizația aproape doi ani și nu am făcut gălăgie„

Cea mai recentă ședință a Consiliului Local al comunei Pomezeu nu s-a putut desfășura după ce consilierii celor două partide din opoziție – PNL și AUR – au refuzat să voteze ordinea de zi pentru că nu și-au mai primit indemnizațiile. 600 de lei pe ședință.

„În primul rând nu am votat ordinea de zi pentru că de un an și opt luni nu am primit indemnizația de ședință”, a declarat pentru Bihoreanul liderul grupului consilierilor PNL, Marin Vinter . „Am fost nemulțumiți și că nu știm despre lemnele de foc pentru școală, am văzut că astăzi s-au adus, și că pentru capela din satul Spinuș nu s-a alocat niciun ban”, a adăugat acesta.

De notat că în Pomezeu Consiliul Local este format din 11 aleși, dintre care câte 5 sunt din partea PSD, 5 – PNL, iar unul reprezintă AUR. Indemnizația de ședință pentru un consilier local echivalează cu 10% din salariul viceprimarului, iar în cazul comunei Pomezeu depășește cu puțin suma de 600 de lei.

”Este adevărat acest lucru, dar nici eu nu am primit indemnizația aproape doi ani, de pe vremea fostului primar, și eu nu am făcut gălăgie”, a declarat primarul Viorel Ciuhandu, fost consilier local în mandatul precedent.

Acesta a afirmat că a dat prioritate plății datoriilor acumulate de comună, în timp ce reprezentanții opoziției locale „din păcate s-au gândit la buzunarele lor”.

