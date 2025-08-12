Fabergé, vândută pentru 50 de milioane de dolari către SMG Capital: Gemfields își încheie procesul de revizuire strategică

Dimensiune text Dimensiune text Mică Normală Mare

Compania-mamă a Fabergé Limited, celebră pentru ouăle sale de lux, a vândut brandul către SMG Capital pentru 50 de milioane de dolari. Gemfields, fosta proprietară a casei de bijuterii, încheie astfel procesul de revizuire strategică început în decembrie 2024, conform Fashion United.

Urmărește cele mai noi producții video G4Media - articolul continuă mai jos -

Din prețul total al tranzacției, 45 de milioane de dolari vor fi achitați către Gemfields de către compania americană de investiții imediat după finalizarea vânzării, programată pentru 28 august. Restul sumei va fi plătit sub formă de redevențe trimestriale, reprezentând 8% din cifra de afaceri a Fabergé.

Potrivit comunicatului Gemfields, tranzacția nu ar trebui să fie supusă aprobărilor de reglementare sau altor procese similare. Grupul intenționează să folosească veniturile obținute pentru a-și consolida capitalul de lucru.

Prin separarea de brand și renunțarea la alte proiecte, Gemfields — care deține și operează mine de pietre prețioase în Africa — a declarat că devine „o propunere de investiție mai rațională și mai țintită, cu un bilanț financiar consolidat”.

În situațiile financiare publicate pe 11 aprilie, activele nete ale Fabergé erau evaluate la 50,3 milioane de dolari. Cu toate acestea, pierderile au continuat să se acumuleze, în ciuda potențialului de creștere globală identificat. Astfel, Gemfields a lansat o revizuire strategică după ce s-a confruntat cu „provocări considerabile” în ultimul trimestru al exercițiului financiar 2024, decizie care a condus la vânzarea celebrului brand de bijuterii.

Sub conducerea SMG, o companie specializată în investiții în branduri high-end și de lux, Fabergé ar urma să își consolideze poziționarea pe piața globală de lux, potrivit lui Sergei Mosunov, CEO și proprietar al companiei. „Fabergé va continua să se concentreze pe bijuterii, accesorii și orologerie și așteptăm cu nerăbdare să oferim servicii excepționale retailerilor și distribuitorilor existenți, precum și să primim cu căldură noi admiratori ai brandului”, a declarat Mosunov.