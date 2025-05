Artroza nu mai e o boală a bătrâneții. Dr. Ciprian Pojală, ortoped MedLife: „Avem și pacienți de 20 de ani cu artroză”

De cele mai multe ori, când ne gândim la ortopedie, ne imaginăm fie fracturi în urma unor accidente, fie afecțiuni ale vârstei a treia, dar portretul celor care intră în cabinetul unui ortoped azi și cauza adresării lor sunt mult mai diverse.

Dr. Ciprian Pojală, medic specialist ortoped la Spitalul MedLife și la Hyperclinica MedLife PDR din Brașov, vede tot mai mulți tineri care i se adresează pentru o afecțiune care, acum 15-20 de ani, era specifică celor de peste 65 de ani: artroza, adică o degenerare (uzură) a articulațiilor, care dă durere, limitează mișcările și poate duce și la blocarea articulațiilor. Artroza poate apărea la orice articulație, dar medicul a constatat că, la bărbați, cea mai frecvent afectată articulație este a genunchiului, iar la femei – a șoldului.

Medicul face toate tipurile de intervenții chirurgicale necesare și lucrează și cu Casa de Asigurări de Sănătate, deci pacienții pot veni cu bilet de trimitere, inclusiv pentru operații. Iar în zona Brașovului, unde se practică multe sporturi, nevoia chiar e mare: multe fracturi, accidente la schi sau accidente rutiere.

Există chiar așa-numită „fractură a schiorului”, adică o dublă fractură a oaselor gambei, de tibie și peroneu, care necesită introducerea unei tije pe canalul osos și blocarea ei cu șuruburi – toate acestea se scot după un an. Pacientul nu are voie să calce vreo șase săptămâni, dar după două luni poate merge și după șase poate chiar să schieze.

Chiar și așa, cea mai des întâlnită patologie rămâne artroza, o boală a cartilajelor articulare care nu are neapărat de-a face cu sedentarismul, spune dr. Pojală. „Am văzut mii de pacienți și nu am putut identifica un element comun, dar putem vorbi de o degenerescență de la o generație la alte. Ca student, învățam că artroza apare după 70 de ani, dar azi nu mai are vârstă. Avem și pacienți de 20 de ani cu artroză.”

La genunchi, de exemplu, primele simptome sunt durerile la urcatul și coborâtul scărilor – e primul stadiu, din patru. După care, durerea persistă inclusiv în repaos. Nu poți preveni artroza, dar îi poți încetini evoluția dacă îți menții o greutate optimă – practic, menții durata de viață a cartilajului. Mai ajută și băile calde cu nămol, spune medicul, iar primul pas ar trebui să fie tratamentul, pe o perioadă cât mai lungă, înainte de a ajunge la protezare.

Tratament înseamnă injecțiile cu acid hialuronic, care formează o peliculă mecanică în jurul articulației și previn astfel durerea, și, după caz, medicație antiinflamatorie și analgezică. Aceste injecții se pot folosi pentru orice articulație, ar trebuie repetate anual, chiar dacă nu reapare durerea, și au marele avantaj că „rezolvă cauza”, adică dispare inflamația. „Sunt cu atât mai importante”, spune medicul, „cu cât sunt multe comorbidități în care nu poți să dai medicamente antiinflamatorii, cum ar fi pacienții pe tratament anticoagulant”.

„Oamenii supraponderali au un risc mai mare de a dezvolta artroză”, spune dr. Pojală, „și cei care moștenesc gena – au venit la mine paciente de trei generații: bunică, mamă, fiică, toate trei cu artroză –, dar și multe boli reumatologice duc spre artroză.” Nu în ultimul rând, a observat că tinerii fac o greșeală: după ce nu au făcut sport toată viața, se apucă la 18-20 de ani și se suprasolicită sau abuzează de-a dreptul.

Așa a ajuns să pună proteză de șold unei fete care de abia terminase liceul. Se pregătea pentru probele fizice de la Academia de Poliție și a exagerat cu antrenamentele până i s-a măcinat cartilajul și „s-a mâncat capul femural”, iar piciorul i s-a scurtat cu 3 cm. Deși protezele de azi au o garanție de 25-30 de ani (față de 10-15 înainte), un pacient atât de tânăr tot va trebui s-o schimbe o dată în viață. Deși protezarea, respectiv înlocuirea protezei, sunt operații de rutină pentru dr. Pojală, pentru pacient tot reprezintă un risc și un prag psihologic important.

Cea mai mare temere e de infecții, și e reală, spune medicul: „Pentru că e un material străin pe care îl introduci în corp, care trebuie să stea zeci de ani și nu știi niciodată cum o să reacționeze organismul. Iar o infecție e foarte greu de înlăturat din țesutul osos”. De cinci ani, de când e la MedLife nu a avut niciun caz (și face cam patru intervenții de protezare pe lună).

Medicul operează și tumori osoase, cu rezultate foarte bune, pentru că are o tehnică aparte: „De obicei astfel de tumori sunt localizate la nivelul genunchiului. Curăț zona, completez cu ciment osos și a doua zi pacientul poate călca. Din nefericire însă, acum nici cancerul nu mai are vârstă”.

Toți pacienții îi rămân pe suflet, mărturisește medicul, dar sunt unele cazuri care îi vin mai repede în minte decât altele, precum un bărbat de 55 de ani, cu proteză de șold, care căzuse și făcuse fractură de bazin. N-a călcat pe picior un an și jumătate, pentru că multor medici le-a fost teamă să intervină, dar dr. Pojală a apelat la o metodă inovativă, de a cimentare a protezei, și i-a redat omului mobilitatea.

E recunoscător pentru toate inovațiile din specialitatea sa, de la tehnici de intervenție, la materiale de osteosinteză, dar medicul a observat că mai e ceva. La unii pacienți, atât intervenția, cât și recuperarea decurg mai lin decât de obicei. Sunt cei cu credință în Dumnezeu, așa cum are și el, fără tăgadă. „Un medic bun e cel care ajută pacientul așa cum s-ar ajuta pe sine și care îl iubește pe Dumnezeu. Ca medic, e important să faci din suflet și totul o să fie bine.

