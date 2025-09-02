Artă stradală la Galaţi / „Htag Festival 3 – The Legacy” – de la live graffiti pe vehicule, până la picturi murale pe şcoli

Arta stradală a revenit la Galaţi prin cea de-a treia ediţie a „Htag Festival – The Legacy”, eveniment care transformă zona pietonală „Fata pe Valuri” de pe strada Domnească din municipiul reşedinţă într-un spaţiu dedicat artei urbane, emoţiei şi expresiei vizuale, transmite Agerpres.

Organizat de Asociaţia Inteligent Street Art, cu sprijinul Primăriei Municipiului Galaţi, festivalul reuneşte, până în 7 septembrie, artişti români şi internaţionali care vor realiza lucrări spectaculoase – de la live graffiti pe vehicule, până la picturi murale pe clădirile unor unităţi de învăţământ.

Potrivit organizatorilor, printre numele prezente se numără Guimeujoven (Brazilia), Roper (Bucureşti), Popescool, Pisica Pătrată, precum şi artişti invitaţi din Croaţia şi Marea Britanie.

„Într-o lume în continuă mişcare, în care prezentul pare mereu grăbit, moştenirea – legacy – devine ancora noastră în timp. A treia ediţie a #Htag Festival aduce în centrul atenţiei acest concept esenţial: ce lăsăm în urmă ca generaţie, ca oraş, ca umanitate. La Galaţi, un oraş aşezat pe malul Dunării – fluviul care a văzut civilizaţii ridicându-se şi dispărând – arta stradală devine martor vizual al trecutului, interpret al prezentului şi mesager al viitorului. Festivalul transformă zidurile oraşului în pagini dintr-o cronică urbană despre responsabilitate, identitate şi memorie colectivă. Legacy înseamnă educaţie. Prin lucrările create de artişti din toată ţara, festivalul devine o platformă vizuală care vorbeşte despre grijă: faţă de mediu, faţă de comunitate, faţă de valorile care ne definesc”, se arată în prezentarea evenimentului făcută de Asociaţia Inteligent Street Art.

Publicul se poate bucura de demonstraţii live, workshopuri de lettering şi benzi desenate, dar şi de intervenţii artistice de mari dimensiuni realizate pe zidurile a opt instituţii de învăţământ al Galaţi, parte a unei campanii de regenerare urbană şi educaţie vizuală.

„Pereţii, 8 la număr, sunt pe diferite şcoli gimnaziale: nr.11, nr.33, nr.13, nr. 41, nr.3, nr.7, nr. 40 şi Colegiul tehnologic ‘Traian Vuia’ şi au dimensiunea de 6 metri lăţime, pe 10-11 metri înălţime. Ne dorim culoare, bucurie şi bună voie prin elementele vegetale sau gama cromatică. Legacy înseamnă natură. Fauna Dunării – sturionul, lebăda, egreta, codalbul – capătă formă şi culoare pe ziduri, devenind simboluri ale echilibrului dintre om şi habitat. Ele nu sunt doar reprezentări artistice, ci mesaje de protecţie şi continuitate, ecouri ale unei moşteniri naturale ce trebuie păstrată. Legacy înseamnă Dunărea. Fluviul nu este doar un element geografic, ci un fir narativ care leagă trecutul Galaţiului de prezentul său urban şi de un viitor sustenabil. El inspiră creaţiile festivalului, devenind parte dintr-un discurs vizual ce uneşte oamenii prin povestea apei”, precizează Asociaţia Inteligent Street Art.